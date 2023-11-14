Почему каждый день хочется сладкого?

У многих время от времени появляется навязчивое желание съесть что-то сладкое, но что делать, если такая потребность возникает каждый день? На этот вопрос ответила врач-диетолог, эксперт по правильному питанию, директор студии похудения Светлана Кашицкая.

"Если сладкого хочется изо дня в день, значит организм сигнализирует, что в вашем рационе не хватает углеводов. Это значит, что уже с завтрашнего дня вы должны прекратить есть на завтрак яйца и творог и начать питаться кашами. Кроме того, введите два перекуса фруктами. После этого вас обязательно отпустит. Если не хотите есть кашу на завтрак, перенесите ее на обед", - посоветовала диетолог.