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"Пра надвор’е" - 28 чэрвеня ў народным календары Амос
Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначаў уплыў антыцыклону, прадоўжылася і паступленне паветраных мас трапічнага паходжання з поўдня Еўропы. Ападкаў не адзначалася. У дзённыя гадзіны на большай частцы тэрыторыі краіны максімальная тэмпература паветра прагрэлася да 30-33 градусаў цяпла. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.Геамагнітны фонад слабаўзбуранага да ўзбуранага.
28 чэрвеня ў народным календарыАмос. У гэты дзень аглядалі авёс і казалі: "Прыйшоў Амос - цягне ў гору авёс". І прыкмячалі: конікі гучней, чым звычайна стракочуць - чакай ападкаў. Асот палявы не раскрыў свае кветкі за ўвесь дзень - заўтра чакай дажджу.
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