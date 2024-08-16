Правильно питаюсь, но вес не уходит: 10 полезных продуктов, которые НЕ ПОМОГАЮТ худеть

В этой статье назовем продукты, мешающие похудеть и часто принимающиеся за полезные, хотя таковыми на самом деле они не являются.

Как похудеть - вопрос всегда актуальный. И на первом месте стоит правильное питание при похудении, поэтому развеем мифы о "полезности" некоторых продуктов и дадим советы, как не "наесть" ими лишний вес.

1. Сухофрукты

Многие воспринимают этот продукт за здоровый перекус, но при сушке фруктов и ягод выделяется большое количество сахара, который как раз нужно исключить из своего рациона, чтобы быстро похудеть. Вместо сухофруктов отдайте предпочтение свежим фруктам, это будет куда полезнее.

При похудении хорошо "работают" такие фрукты, как грейпфрут, киви, ананас.

2. Йогурт

Употребление йогурта в качестве завтрака или перекуса не принесет вам никакого положительного эффекта в похудении - в них также содержится много сахара. Если вам его очень захотелось, то выбирайте без добавок и сахара. Жирность такого йогурта не должна превышать 2,5 %.





Обращайте внимание на состав - в йогурте не должно быть консервантов и разнообразных добавок, иначе они могут помешать снижению веса.

3. Орехи и семечки

Не спорим, что орехи и семечки не полезны, их можно употреблять в пищу тем, кто не старается похудеть, а вот тем, кто стремится достичь какого-либо результата на весах, советуем все-таки отказать от этих продуктов - в них содержатся жиры и калории, которые мешают убрать лишний вес.

На начальных этапах диеты в небольшом количестве можно употреблять грецкие орехи, фисташки или кедровые орешки - они помогут наполнить организм белками. Но потом их постепенно надо убрать.

4. Рыба

Ограничьте себя в жирной рыбе. К ней относятся налим, чавыча, скумбрия, иваси, сиг, сайра, омуль, палтус и сельдь - в перечисленных видах содержится целых 33 % жира. Если вы любите рыбу и не можете от нее отказаться, то просто начните употреблять в пищу нежирные виды рыбы.





Нежирные виды рыбы - треска, камбала, хек, щука, судак, окунь и минтай. В такой рыбе менее 4 % жира.

5. Сладкие фрукты

Не берите себе на перекус бананы, финики, инжир, дыню или виноград. Фрукты, конечно, полезны и важны при сбросе веса, но в 100 г перечисленных общее количество сахаров (сахарозы, фруктозы, глюкозы) превышает 13,5 г.

6. Изюм

Высушенный виноград - рекордсмен по количественному содержанию сахара. В нем его - 60 г (на 100 г продукта), хотя изюм часто добавляют якобы в мюсли для похудения. Так что не удивляйтесь, когда после его употребления стрелка на весах останется на прежней позиции, а то и вовсе укажет на повышение веса.





Факт Несмотря на то, что изюм вреден при похудении, он является хорошим источником калия. Его рекомендуют включать в рацион людям, у которых имеются проблемы с сердцем.

7. Авокадо

Такой продукт обычно нужно вносить в рацион в малых объемах. Фрукт может поспособствовать похудению, если его есть не каждый день. В противном случае вы только нагоните себе килокалорий, которых в авокадо 300 и почти 25 г жира.

Авокадо - один из калорийных свежих продуктов. Чтобы не получить обратный эффект при похудении, в день можно съедать не более одной штуки.

8. Свежевыжатые соки и смузи

Очень ошибочным мнением является, что свежевыжатые соки помогают похудеть. Во-первых, как мы уже отмечали, во многих фруктах и овощах содержится сахар, причем в немалых количествах. Кроме прочего, организм "впитывает" жидкость быстро, а от этого появляется снова и снова чувство голода, поэтому эти фрукты лучше съесть - утолите и голод, и жажду.

Учтите, что при чрезмерном употреблении свежевыжатых соков еще можно заработать и разрушение зубной эмали, и гипервитаминоз, и аллергию.

9. Рис

Всем известно, что рис обладает легким усвоением в ЖКТ, он может обволакивать стенки кишечника, улучшать пищеварение. Но в нем находится много сахара, который может привести к набору веса. Постарайтесь не употреблять его либо употреблять в малых количествах, если решили сесть на диету.

Если вы решили все-таки не убирать из рациона рис, то выбирайте коричневый, а не белый шлифованный.

10. Каши быстрого приготовления и мюсли

Во-первых, в них много сахара. Но даже если вам и удастся найти их без него, то и на этот счет кое-что скажем. Во-вторых, эти продукты прошли определенную обработку, из-за этого в них перестают содержаться многие полезные вещества. Лучшим вариантом будут цельнозерновые крупы.





К таким крупам относятся овсянка, перловка, булгур и гречка.

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Все названные продукты могут тормозить похудение. Но не кидайтесь и в крайности - не устраивайте своему организму "шоковую терапию", резко отказавшись от многих привычных продуктов, потому что такой "диетой" можно нанести непоправимый вред здоровью. Убирайте из рациона некоторые продукты понемногу и постепенно - так ваш организм сможет правильно адаптироваться к изменениям в приеме пищи. А еще лучше, если вы проконсультируетесь с врачом, который правильно и индивидуально подберет тип диеты.