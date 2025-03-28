Праздники в апреле-2025: календарь событий в Беларуси

Апрель является одним из всего лишь четырех месяцев в году, у которого насчитывается 30 дней. А еще он в Северном полушарии Земли - второй месяц весны, а в Южном - осени.

Кстати, также ученые говорят, что только в апреле не бывает метеоритных дождей. Их, к слову, не так-то часто наблюдают белорусы и в другие месяцы, а вот какие праздники ждут жителей Беларуси в апреле, читайте в материале.

2 апреля

День единения народов России и Беларуси

2 апреля 1996 года Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Борис Ельцин подписали Договор об образовании Сообщества России и Беларуси. Ровно через год ратифицировали и Договор "О Союзе Беларуси и России" - именно благодаря ему началась интеграция двух стран в разных сферах общества.

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Положительный опыт взаимодействия Беларуси и России послужил примером для интеграции разных стран, входящих в СНГ. Например, всесторонние белорусско-российские навыки и достижения использовали при создании Таможенного союза и ЕЭАС.

6 апреля

День геолога

Белорусские геологи отмечают свой профессиональный день в первое воскресенье апреля, и в 2025 году он выпал на 6 число. Второй весенний месяц для утверждения праздника выбран не просто так. Именно в апреле у геологов стартует подготовка к летнему сезону с активными экспедициями и исследованиями.

Факт Поводом утвердить праздник стало открытие в 1966 году месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

7 апреля

Благовещение Пресвятой Богородицы

Благовещение в православии относится к двунадесятым непереходящим, что означает его празднование в один и тот же день ежегодно. Название праздника Благовещение значит обретение "доброй, радостной вести". В названии праздника заложен и его главный смысл - Архангел Гавриил возвестил Деву Марию о том, что она станет Матерью Богомладенца.

8 апреля

День сотрудников военных комиссариатов Беларуси

Свой профессиональный день сотрудники обрели благодаря приказу министра обороны Республики Беларусь в 2003 году. Корни праздника уходят в 1918 год, когда появились первые местные аппараты по формированию войск Красной армии - волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам.

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Сегодня работники военных комиссариатов занимаются мобилизацией людских и транспортных ресурсов, призывом на службу, организацией теробороны. Помимо этого, сотрудникам доводится осуществлять отбор кандидатов для поступления в различные военные учебные заведения и на военную службу по контракту.

11 апреля

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Дата установлена в честь интернационального восстания узников концлагеря Бухенвальд (этот лагерь считается самой большой фабрикой смерти), которое состоялось 11 апреля 1945 года.

Концентрационные лагеря стали массово использоваться в годы Второй мировой войны. Они строились как в Германии, так и на ею оккупированных территориях. Самыми печально известными фабриками смерти за всю историю человечества стали:

Название лагеря Количество узников Освенцим 4 млн Майданек 150 тыс. Маутхаузен 335 тыс. Заксенхаузен Более 200 тыс. Равенсбрюк Около 132 тыс. Треблинка Точное количество узников лагеря неизвестно. Только убитых насчитывается от 870 до 925 тыс. Штуттгоф Около 110 тыс.

12 апреля

Всемирный день авиации и космонавтики

Дата была установлена в память о первом полете человека в космос. 12 апреля 1961 года представитель из СССР Юрий Гагарин совершил полет на космическом корабле "Восток". Он находился в космосе всего 108 минут, но это стало настоящим прорывом в науке.

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Сам праздник, который называется День космонавтики, был учрежден еще Президиумом Верховного Совета СССР 9 апреля 1962 года. Сейчас же Всемирный день авиации и космонавтики отмечают не только космонавты, но и весь персонал, трудящийся в космической отрасли (инженеры-конструкторы, инженеры бортового оборудования, авиамеханики, космические биологи, специалисты по космической медицине и другие).

13 апреля

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим

Вербное воскресенье - двунадесятый переходящий праздник (ежегодно зависит от Пасхи), но всегда отмечается в последнее воскресенье перед ней. Праздник связан со входом Иисуса Христа в Иерусалим, где ему уготовано было ступить на путь страданий.

На Руси дали такое название празднику потому, что верующие обычно приходят в церковь с ветками вербы или ивы, которые символизируют ветви пальм, которыми встречали в Иерусалиме Иисуса Христа.

В Вербное воскресенье православные, как правило, посещают всенощное бдение, освящают веточки вербы и хранят их целый год до следующего праздника.

День войск противовоздушной обороны

В Беларуси военнослужащие этого рода войск отмечают свой праздник во второе воскресенье апреля, начиная с марта 1998 года, когда вышел указ Президента Беларуси об установлении такого дня. На сегодняшний день на плечах войск ПВО лежит огромная ответственность за обеспечение безопасности страны.

14 апреля

Начало Страстной недели (Страстной седмицы) у православных христиан, или Великий понедельник

Первый день Страстной недели Великого поста. В Страстную неделю вспоминают последние дни жизни Иисуса Христа, Его страдания на Кресте, а также смерть и погребение. Во время Страстной седмицы не празднуются дни никаких святых, даже не поминаются умершие. В храмах не крестят и не венчают. Все эти семь дней отданы для подготовки к Пасхе.

17 апреля

Великий четверг

В четвертый день недели в церквях вспоминают Тайную вечерю, во время которой Иисус Христос омыл ноги апостолам. Таким образом он привел пример настоящей любви и смирения. Считается, что именно в Великий четверг Спаситель ввел обряд причастия.

Кстати, этот обряд есть у всех христиан - православных, католиков, лютеран. Верующие употребляют небольшое количество вина и хлеба, что символизирует Тело и Кровь Христа.

Также, начиная с Великого четверга и заканчивая воскресеньем, в православии эти дни отводятся для воспоминаний о земных мучениях Богочеловека.

18 апреля

Великая пятница

В этот день православные верующие вспоминают страдания Иисуса Христа, которого прокуратор Иудеи Понтий Пилат приговорил распять на Кресте. Пилат хоть и понимал, что Спасителя оклеветали, но все равно приговорил его к казни. Распятие состоялось на горе Голгофе. Согласно Евангелию, далее Иосиф снял Иисуса с Креста и совершил обряд погребения.

20 апреля

Пасха у католиков и православных

Пасха - главный церковный праздник у верующих разных конфессий. В 2025 году православные, католики и большинство протестантов отметят Великое Христово Воскресение в один день - 20 апреля. Праздник Пасхи - символ победы жизни над смертью.

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В Пасху заканчивается Великий пост, поэтому главными блюдами на столе являются куличи, крашеные яйца, а также блюдо из сладкого творога с изюмом.

22 апреля

День судебного эксперта

Профессиональный праздник у судебных экспертов Беларуси появился совсем недавно - в 2013 году. Он был учрежден указом Президента Беларуси под № 202, который назывался "Об образовании Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь". Дата была установлена с целью повысить престиж этой профессии, сохранить уже имеющиеся и развить новые традиции судебно-экспертной сферы.

26 апреля

День чернобыльской трагедии

26 апреля - одна из печальных дат не только в истории Беларуси, но и России с Украиной. В этот день, только в 1986 году, человечество столкнулось с катастрофой - взрывом на Чернобыльской АЭС.

В тот весенний день проводилось плановое выключение реактора, которое длилось всего 20 секунд, но из-за резкого изменения напряжения произошел взрыв, в результате чего в воздухе оказалось 520 опасных радионуклидов. По подсчетам ученых, загрязненными стали территории в 208 тыс. километров квадратных.

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/085a33f9-5aa3-44b7-82eb-090b8303178b/conversions/7bf67afb-5dca-44d5-9080-d5e6ace12ecc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/085a33f9-5aa3-44b7-82eb-090b8303178b/conversions/7bf67afb-5dca-44d5-9080-d5e6ace12ecc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/085a33f9-5aa3-44b7-82eb-090b8303178b/conversions/7bf67afb-5dca-44d5-9080-d5e6ace12ecc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/085a33f9-5aa3-44b7-82eb-090b8303178b/conversions/7bf67afb-5dca-44d5-9080-d5e6ace12ecc-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

Исходя из официальной информации, пострадали от радиоактивного облучения 8,5 млн человек, проживавших в Беларуси, Украине и России. С тех пор ежегодно 26 апреля в Беларуси проводятся памятные мероприятия, посвященные трагедии на ЧАЭС и ликвидаторам последствий.

29 апреля

Радоница