Праздники в августе в Беларуси

Август - последний месяц лета, когда белорусы готовятся к новому учебному году и отмечают сразу несколько важных профессиональных праздников. В этом месяце нет государственных выходных дней, но профессиональных дат точно предостаточно. Они посвящены тем, кто строит, перевозит, охраняет и обеспечивает работу ключевых отраслей страны.

2 августа

День работников органов государственного контроля

Праздник ввели 9 апреля 2024 года. 2 августа отмечают вклад специалистов Комитета государственного контроля Республики Беларусь, которые следят за законностью использования государственных средств, соблюдением финансовой дисциплины и эффективностью работы органов власти. Традиционно в этот день проходят торжественные собрания и награждения лучших сотрудников КГК.

День железнодорожника

Один из самых старых профессиональных праздников, который отмечается в первое воскресенье августа. В 2026 году он совпал с 2 августа.

Факт Впервые в Беларуси железная дорога появилась в Гродно - там в 1862 году построили первую линию Поречье-Гродно, которая стала частью Петербургско-Варшавской ж/д.

Отмечают его все работники Белорусской железной дороги - машинисты, проводники, диспетчеры, ремонтники и другие специалисты. Праздник подчеркивает важную роль железной дороги в экономике и жизни Беларуси.

День десантников и сил специальных операций

Профессиональный праздник военнослужащих воздушно-десантных войск и сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларуси. Традиции этого праздника уходят корнями еще в советское время, хотя официально праздник стали отмечать с 2010 года.

Фото: sb.by

Сегодня силы спецопераций играют важную роль в обеспечении национальной безопасности страны. Десантники и военнослужащие этих подразделений выполняют широкий спектр задач - ведут контрдиверсионную деятельность, проводят разведку, борются с незаконными вооруженными формированиями, а также при необходимости привлекаются к охране госграницы.

5 августа

День образования органов финансовых расследований Республики Беларусь

5 августа 1992 года в Беларуси было создано Управление налоговых расследований. Именно оно стало основой для формирования Департамента финансовых расследований, который сегодня входит в структуру Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Фото: magnific.com

Сотрудники органов финансовых расследований занимаются контролем за расходованием государственных средств в рамках государственных программ, противодействием коррупции, пресечением незаконной предпринимательской деятельности и выявлением фактов уклонения от уплаты налогов.

6 августа

День железнодорожных войск

Обеспечить транспортную безопасность - главная задача военнослужащих этого рода войск. Однако представители железнодорожных войск могут выполнять и другие не менее важные задачи. Например, обеспечивают строительство, восстановление и эксплуатацию железнодорожных путей в интересах обороны страны.

9 августа

День строителя

Один из самых массовых профессиональных праздников, который отмечают во второе воскресенье августа.

Фото: magnific.com

В 2026 году этот день приходится на 9 августа. В этот день поздравляют всех, кто связан со строительством - рабочих, инженеров, архитекторов и руководителей строительных организаций.

11 августа

Рождество святителя Николая Чудотворца

В этот день православные верующие празднуют Рождество святителя Николая Чудотворца. Еще при жизни святой творил чудеса - спасал от утопления, выводил из темниц несправедливо осужденных людей, совершал исцеление тяжелобольных, воскрешал умерших, требовал, если необходимо, восстановления справедливости.

Его жизнь - это пример того, как нужно жить и относиться с любовью к ближним, сострадать им. Кроме этого, Николай Чудотворец считался на Руси покровителем государственной власти. Люди верили, что он поддерживает и наставляет на правильный путь и решения православных царей.

16 августа

День Военно-воздушных сил Республики Беларусь

В третье воскресенье августа в Беларуси отмечают День Военно-воздушных сил. Военнослужащие ВВС защищают населенные пункты и военную инфраструктуру страны, отражают воздушные атаки противника и при необходимости способны нанести ему поражение.

Фото: sputnik.by

Сегодня Военно-воздушные силы Беларуси благодаря современному оснащению могут выполнять самые сложные боевые задачи. Они постоянно находятся в высокой степени готовности и способны дать решительный ответ любому противнику.

23 августа

День работников государственной статистики

23 августа 1920 года появилось Центральное статистическое бюро, которое стало основой для создания в последующем в Беларуси Министерства статистики и анализа, которое спустя несколько лет переименовали в Национальный статистический комитет Республики Беларусь, или Белстат.

День работников госстатистики - профессиональный праздник сотрудников органов статистики. В этот день отмечают труд тех, кто собирает, обрабатывает и анализирует данные о развитии экономики, демографии и социальной сферы Беларуси. Их работа важна для планирования и принятия государственных решений.

28 августа

Успение Пресвятой Богородицы

Один из двенадцати великих православных праздников. В этот день православные верующие вспоминают успение (кончину) Пресвятой Богородицы. В храмах проходят торжественные богослужения, а люди приносят в церковь цветы.

Фото: sputnik.by

Праздник считается одним из самых светлых и значимых в церковном календаре. Перед ним христиане выдерживают двухнедельный пост, который называется Успенским. По строгости он вполне сравним с Великим.

30 августа

День шахтера

Профессиональный праздник работников угольной и горнодобывающей промышленности. В 2026 году приходится на 30 августа. Хотя в Беларуси эта отрасль не является ведущей, праздник отмечают специалисты, связанные с добычей полезных ископаемых.

Сейчас в республике добывают торф, бурый уголь, нефть, калийные соли, доломит, формовочные пески и прочие ископаемые.