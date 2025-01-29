Праздники в феврале-2025: календарь событий в Беларуси

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Февраль - последний зимний месяц. Он единственный из всех, кто имеет менее 30 дней - всего лишь 28 или 29, если год високосный. Как пишут исследователи, название этого месяца пошло от этрусского бога подземного царства Фебрууса, и связано с праздником и обрядами очищения.
Правда, это все было у древних римлян, которые устраивали торжества по случаю праздника плодородия в честь бога Луперка. А вот какие события ждут в феврале белорусов, читайте далее.
По-другому этот день еще называют Всемирным днем борьбы с раковыми заболеваниями. Начиная с 2005 года, Международный противораковый союз организовывает мероприятия, целью которых является обращение внимания людей на эту серьезную проблему, а также напоминание о широком распространении онкозаболеваний по всему миру.
Рак - это общее название, под которым понимается более 100 болезней, поражающих абсолютно любой орган.
Корни праздника уходят в VII век нашей эры, когда 6 февраля был назначен день памяти одного из христианских апостолов - святого Аманда. Он считается покровителем торговцев, виноделов и, как ни странно, барменов и рестораторов. Святой Аманд занимался евангелизацией винодельческих регионов Франции и некоторых других стран.
В Беларуси же широкую популярность бармены приобрели с 1990-х годов. Сейчас профессию бармена можно обрести в шести колледжах страны.
В некоторых странах он также известен и как День зубной боли.
Профессиональный праздник стоматологи отмечают в день мученицы Аполлонии Александрийской, от которой требовали отречься от христианства. Правители получили от нее отказ, за что она подверглась пытке - ей вырвали все зубы и заставили шагнуть в костер. Девушка без раздумий пошла туда. История зафиксировала этот факт - это произошло 9 февраля 249 года.
Факт
В Беларуси первое профессиональное объединение стоматологов образовалось в 1906 году. А уже через год на территории современной Беларуси развернули подготовку зубных врачей. И в 1979 году при поддержке Министерства здравоохранения прошел I съезд стоматологов БССР.
15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Там военные действия длились 9 лет 1 месяц и 18 дней.
Факт
С 1979 по 1989 годы служили в Афганистане почти 30 тыс. белорусов. Из них 771 человек погиб, 12 числятся без вести пропавшими, более 1,5 тыс. получили ранения, а 718 стали инвалидами.
В 1993 году было создано объединение "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане". По данным 2023 года, в него входили чуть более 12 тыс. человек.
В честь Дня памяти воинов-интернационалистов устраиваются торжественно-траурные и патриотические мероприятия. Чаще всего проводятся встречи руководства местных исполкомов, работников здравоохранения с ветеранами-интернационалистами и членами их семей.
Праздник закреплен в православии, католицизме и некоторых протестантских конфессиях (например, в лютеранстве). В Русской православной церкви этот праздник считается двунадесятым непереходящим.
Он установлен в честь памятного события - встречи в Иерусалимском храме новорожденного Иисуса Христа со старцем Симеоном.
Свой профессиональный день отмечают специалисты, занимающиеся картографией и геодезией. Праздник работники службы приобрели благодаря указу Президента Беларуси Александра Лукашенко от 17.09.2001 года.
День провозглашен Генассамблеей ООН 17.11.1999 года. Однако отмечаться праздник стал с 2000 года. Его целью является содействие языковому и культурному разнообразию и многоязычию.
21 февраля было выбрано не просто так. В этот день в 1952 году в Бангладеш студенты вышли на митинг в защиту языка бенгали, который для них считается родным и который требовали включить в список государственных. Однако местные полицейские разогнали демонстрацию пулями, некоторые молодые люди были убиты.
Дата была установлена Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов, которая утвердила профессиональный праздник для гидов в 1990 году.
Когда точно появилась профессия экскурсовода, неизвестно. Но можно предположить, что с развитием международных отношений, после чего люди начали устраивать поездки и путешествия. А во время них, как известно, узнать самую интересную информацию о том или ином месте без гидов просто невозможно.
Общереспубликанский праздник имеет глубокую и непростую историю.
День защитника Отечества появился в 1918 году. Только тогда его часто называли "День рождения Красной армии". Праздник был установлен после победы над германскими войсками под Нарвой и Псковом. В 1922-м этот день официально стал праздником, и его стали именовать как День Красной армии, немного позже ему дали другое название - День Советской Армии и Военно-Морского флота.
После обретения независимости Беларусь, как и некоторые другие постсоветские страны, сохранили праздник. В суверенной Республике Беларусь он был учрежден указом Александра Лукашенко от 26.03.1998 года и стал называться как День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Масленица - языческий праздник, известный еще с древних времен. Ранее во время Масленицы предки славян широко отмечали проводы зимы, сжигали чучело и пекли блины.
Блин символизировал солнце, которое с каждым новым весенним днем грело все больше. По некоторой информации, блины также могли быть частью поминального обряда, так как суббота перед масленичной неделей считалась родительским днем. В этот день люди вспоминали своих умерших родных и поклонялись им.
Так как Масленица празднуется всю последнюю неделю перед Великим постом, в 2025 году она будет проходить с 24.02.2025 по 02.03.2025.