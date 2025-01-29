Праздники в феврале-2025: календарь событий в Беларуси

Февраль - последний зимний месяц. Он единственный из всех, кто имеет менее 30 дней - всего лишь 28 или 29, если год високосный. Как пишут исследователи, название этого месяца пошло от этрусского бога подземного царства Фебрууса, и связано с праздником и обрядами очищения.

Правда, это все было у древних римлян, которые устраивали торжества по случаю праздника плодородия в честь бога Луперка. А вот какие события ждут в феврале белорусов, читайте далее.

4 февраля

Всемирный день борьбы против рака

По-другому этот день еще называют Всемирным днем борьбы с раковыми заболеваниями. Начиная с 2005 года, Международный противораковый союз организовывает мероприятия, целью которых является обращение внимания людей на эту серьезную проблему, а также напоминание о широком распространении онкозаболеваний по всему миру.

Рак - это общее название, под которым понимается более 100 болезней, поражающих абсолютно любой орган.

6 февраля

Международный день бармена

Корни праздника уходят в VII век нашей эры, когда 6 февраля был назначен день памяти одного из христианских апостолов - святого Аманда. Он считается покровителем торговцев, виноделов и, как ни странно, барменов и рестораторов. Святой Аманд занимался евангелизацией винодельческих регионов Франции и некоторых других стран.

В Беларуси же широкую популярность бармены приобрели с 1990-х годов. Сейчас профессию бармена можно обрести в шести колледжах страны.

9 февраля

Международный день стоматолога

В некоторых странах он также известен и как День зубной боли.

Профессиональный праздник стоматологи отмечают в день мученицы Аполлонии Александрийской, от которой требовали отречься от христианства. Правители получили от нее отказ, за что она подверглась пытке - ей вырвали все зубы и заставили шагнуть в костер. Девушка без раздумий пошла туда. История зафиксировала этот факт - это произошло 9 февраля 249 года.

Факт В Беларуси первое профессиональное объединение стоматологов образовалось в 1906 году. А уже через год на территории современной Беларуси развернули подготовку зубных врачей. И в 1979 году при поддержке Министерства здравоохранения прошел I съезд стоматологов БССР.

15 февраля

День памяти воинов-интернационалистов

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Там военные действия длились 9 лет 1 месяц и 18 дней.

Факт С 1979 по 1989 годы служили в Афганистане почти 30 тыс. белорусов. Из них 771 человек погиб, 12 числятся без вести пропавшими, более 1,5 тыс. получили ранения, а 718 стали инвалидами.

В 1993 году было создано объединение "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане". По данным 2023 года, в него входили чуть более 12 тыс. человек.

В честь Дня памяти воинов-интернационалистов устраиваются торжественно-траурные и патриотические мероприятия. Чаще всего проводятся встречи руководства местных исполкомов, работников здравоохранения с ветеранами-интернационалистами и членами их семей.

Сретение Господне

Праздник закреплен в православии, католицизме и некоторых протестантских конфессиях (например, в лютеранстве). В Русской православной церкви этот праздник считается двунадесятым непереходящим.

Он установлен в честь памятного события - встречи в Иерусалимском храме новорожденного Иисуса Христа со старцем Симеоном.

21 февраля

День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы

Свой профессиональный день отмечают специалисты, занимающиеся картографией и геодезией. Праздник работники службы приобрели благодаря указу Президента Беларуси Александра Лукашенко от 17.09.2001 года.

Международный день родного языка

День провозглашен Генассамблеей ООН 17.11.1999 года. Однако отмечаться праздник стал с 2000 года. Его целью является содействие языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

21 февраля было выбрано не просто так. В этот день в 1952 году в Бангладеш студенты вышли на митинг в защиту языка бенгали, который для них считается родным и который требовали включить в список государственных. Однако местные полицейские разогнали демонстрацию пулями, некоторые молодые люди были убиты.

Всемирный день экскурсовода (Всемирный день туристического гида)

Дата была установлена Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов, которая утвердила профессиональный праздник для гидов в 1990 году.

Когда точно появилась профессия экскурсовода, неизвестно. Но можно предположить, что с развитием международных отношений, после чего люди начали устраивать поездки и путешествия. А во время них, как известно, узнать самую интересную информацию о том или ином месте без гидов просто невозможно.

23 февраля

День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

Общереспубликанский праздник имеет глубокую и непростую историю.

День защитника Отечества появился в 1918 году. Только тогда его часто называли "День рождения Красной армии". Праздник был установлен после победы над германскими войсками под Нарвой и Псковом. В 1922-м этот день официально стал праздником, и его стали именовать как День Красной армии, немного позже ему дали другое название - День Советской Армии и Военно-Морского флота.

Фото: sb.by

После обретения независимости Беларусь, как и некоторые другие постсоветские страны, сохранили праздник. В суверенной Республике Беларусь он был учрежден указом Александра Лукашенко от 26.03.1998 года и стал называться как День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

24 февраля

Масленица

Масленица - языческий праздник, известный еще с древних времен. Ранее во время Масленицы предки славян широко отмечали проводы зимы, сжигали чучело и пекли блины.

Блин символизировал солнце, которое с каждым новым весенним днем грело все больше. По некоторой информации, блины также могли быть частью поминального обряда, так как суббота перед масленичной неделей считалась родительским днем. В этот день люди вспоминали своих умерших родных и поклонялись им.