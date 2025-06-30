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Праздники в июле 2025 года в Беларуси
В древнерусском языке июль называли липец, а все потому, что начинала цвести липа. Кстати, именно в этом месяце в 1930 году впервые прошел чемпионат мира по футболу, соревновались тогда команды Уругвая и Аргентины. А еще ученые доказали, что в июле рождается больше левшей, чем в другие месяцы года.
Какие интересные события, важные и памятные даты ждут жителей Беларуси, читайте в нашем материале.
3 июля
День Независимости Республики Беларусь (День Республики)
В этот день в Беларуси отмечается праздник государственности. 3 июля 1944 года Минск был освобожден от немецко-фашистской оккупации. Но эта дата для празднования Дня Независимости была выбрана не сразу.
Изначально праздник установили на 27 июля - в день утверждения Декларации о суверенитете Беларуси в 1991 году. Однако уже на референдуме через пять лет (в 1996-м) белорусы проголосовали именно за 3 июля, которое стало символом свободы и независимости.
5 июля
День кооперации
Ежегодно профессиональный праздник отмечается в первую субботу июля, и в 2025 году он выпал на 5 число. Профессиональный день для кооператоров ввели сравнительно недавно - в 2002 году. Это стало признанием заслуг и трудов сотрудников этой сферы. Сегодня в Беларуси в основном получила развитие потребительская кооперация, которая охватывает торговлю, общепит, заготовку и переработку сельхозпродукции. Она, без преувеличения, превратилась в социально ориентированный сектор экономики.
6 июля
День работников водного транспорта
Профессиональная дата у представителей этой сферы появилась еще во времена СССР и празднуется в первое воскресенье июля.
Сегодня в Беларуси насчитывается почти 3 тыс. водников. Хоть у нашего государства и нет выхода к морю, но это не мешает судам вдоль и поперек пересекать реки и каналы (протяженность внутренних водных путей составляет 2143,4 км). Водный транспорт в Беларуси был создан с двумя целями - развивать внутренний туризм и перевозить грузы без третьих лиц.
На данный момент в Беларуси действуют 7 речных портов - в Бобруйске, Бресте, Гомеле, Микашевичах, Мозыре, Пинске и Речице.
7 июля
Иван Купала (Иванов день, Купальская ночь)
Рождество Иоанна Предтечи
В этот день православные празднуют великий праздник, ведь Иоанн Креститель почитается так же, как и сама Богородица. Перед праздником в храмах проводятся всенощные службы, а непосредственно в праздничный день - божественные литургии. В этот день никогда не молятся за упокой и не поминают умерших. Наоборот, возносятся покаянные молитвы и благодарность Богу за его милость и любовь.
12 июля
Праздник апостолов Петра и Павла
В этот день православные отмечают День святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который относится к великим. Петр и Павел были учениками Иисуса Христа, которые стали проповедовать христианство по всей земле. За свою веру апостолы были преданы мученической смерти с разницей в один год - апостола Петра распяли на перевернутом кресте вниз головой, а Павла обезглавили.
13 июля
День работников налоговых органов
Профессиональный праздник сотрудники налоговых инспекций празднуют каждый год во второе воскресенье июля. Дата была учреждена Президентом Беларуси Александром Лукашенко в 1998 году. В 2001 году Государственная налоговая служба была преобразована в Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. Сейчас в государстве насчитывается более 6 тыс. представителей работников налоговых органов.
20 июля
День металлурга
Ежегодно в третье воскресенье июля свой профессиональный день празднуют металлурги. Праздник появился 28 сентября 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Так в Советском Союзе оценили заслуги и работу в тяжелых условиях во время Великой Отечественной войны и после ее окончания.
Сегодня День металлурга своим праздником считают кузнецы, сталевары, доменщики, литейщики и даже горняки, добывающие руду, которая является неотъемлемым элементом в производстве металла.
25 июля
День пожарной службы
Профессиональный день пожарники приобрели благодаря указу Президента Беларуси в 1998 году. Дата выбрана не случайно, ведь 25 июля 1853 года Минское губернское правление совместно с Минской городской думой обсудили создание пожарной части в Минске. Тогда же приняли и смету расходов, необходимых для содержания пожарной части и работающих там более 50 человек. К слову, в этот же день появились пожарные части в Витебске и Могилеве.
27 июля
День работников торговли
Сотрудники сферы торговли в Беларуси отмечают профессиональный праздник ежегодно в последнее воскресенье июля, но так было не всегда. До 26 марта 1998 года в республике он существовал в марте и назывался День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
Сейчас в Беларуси трудятся более 600 тыс. работников торговли, благодаря которым отрасль стала одной из самых важных и развивающихся - ежегодно в стране происходит открытие множества магазинов шаговой доступности и многофункциональных торговых центров и комплексов.