Праздники в июле в Беларуси

Июль - один из самых ярких и насыщенных месяцев в белорусском календаре. Главным событием месяца традиционно станет День Независимости Республики Беларусь. Вместе с ним отмечают и несколько важных профессиональных праздников.

3 июля

День Независимости Республики Беларусь (День Республики)

День Независимости - главный государственный праздник страны. Дата приурочена к освобождению Минска от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944 года. С 1996 года именно этот день официально отмечается как День Независимости.

В 2026 году праздник выпадает на пятницу, поэтому белорусы будут отдыхать три дня подряд - с 3 по 5 июля. В Минске и других городах традиционно 3числа проходят концерты, массовые гуляния и ярмарки и красочный салют вечером.

4 июля

День кооперации

Профессиональный праздник работников кооперации отмечается ежегодно в первую субботу июля. В 2026 году он пришелся на 4 июля.

Сам праздник был учрежден сравнительно недавно - в 2002 году. Это стало официальным признанием вклада и труда специалистов отрасли. Сегодня в Беларуси активно развивается потребительская кооперация, охватывающая торговлю, общественное питание, заготовку и переработку сельскохозяйственной продукции. По сути, она превратилась в важный социально ориентированный сектор экономики страны.

5 июля

День работников водного транспорта

Профессиональный праздник работников водного транспорта отмечается в первое воскресенье июля. Эта дата сохранилась еще с советских времен.

Факт В Беларуси сегодня работают почти 3 тыс. специалистов речного флота. Несмотря на отсутствие выхода к морю, в стране действует разветвленная сеть внутренних водных путей протяженностью более 2140 км.

Речной транспорт в Беларуси выполняет две важные задачи - перевозит грузы напрямую, без посредников, и развивает внутренний туризм.

7 июля

Иван Купала (Иванов день, Купальская ночь)

Иван Купала - один из древних и ярких праздников у славян-язычников. У православных верующих в этот день отмечается Рождество Иоанна Предтечи - святого, который позже крестил Иисуса Христа в реке Иордан.

Фото: freepik.com

В ночь на Купалу предки собирали целебные травы и цветы, плели венки, разжигали большие костры и прыгали через них, украшали дома и искали цветок папоротника. Считалось, что тот, кому удастся его найти, обретет особую мудрость и способность предвидеть будущее.

12 июля

День работников налоговых органов

Профессиональный праздник работников налоговых органов отмечается ежегодно во второе воскресенье июля. Дата была установлена указом Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в 1998 году.

В 2001 году Государственная налоговая служба была преобразована в Министерство по налогам и сборам.

19 июля

День металлурга

День металлурга отмечается ежегодно в третье воскресенье июля. Профессиональный праздник был учрежден 28 сентября 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР в знак признания заслуг работников отрасли. В Советском Союзе таким образом отметили тяжелый труд металлургов во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы восстановления страны.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают не только металлурги, но и кузнецы, сталевары, доменщики, литейщики, а также горняки, добывающие железную руду - важнейшее сырье для производства металла.

25 июля

День пожарной службы

Профессиональный праздник был учрежден указом Президента Республики Беларусь в 1998 году. Дата выбрана неслучайно - именно 25 июля 1853 года Минское губернское правление совместно с городской думой обсудило создание первой пожарной части в Минске и утвердило смету расходов на ее содержание. В тот же день пожарные части появились в Витебске и Могилеве.

Сегодня пожарная охрана Беларуси представляет собой современное подразделение Министерства по чрезвычайным ситуациям. Службы МЧС оснащены передовой техникой и специальным оборудованием, позволяющим эффективно действовать даже в самых сложных условиях.

Фото: freepik.com

В структуре МЧС Республики Беларусь функционируют 17 специальных служб, среди которых пожаротушение и аварийно-спасательные работы, химическая и радиационная безопасность, инженерные работы, водолазная, медицинская, взрывотехническая, авиационная, поисково-спасательная, парашютно-десантная, понтонная и кинологическая службы.

26 июля

День работников торговли

Профессиональный праздник работников торговли отмечается в Беларуси ежегодно в последнее воскресенье июля. До 26 марта 1998 года он праздновался в марте и носил более широкое название - День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Фото: freepik.com

Сегодня в сфере торговли Беларуси трудятся более 560 тыс. человек. Благодаря их работе отрасль остается одной из важнейших и динамично развивающихся в стране. Ежегодно открываются сотни новых магазинов шаговой доступности, а также крупных многофункциональных торговых центров и комплексов.