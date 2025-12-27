Праздники в январе в Беларуси

Январь является в Беларуси одним из самых богатых на праздники месяцев. В нем переплетаются и шумные новогодние торжества, и тихие семейные рождественские дни, и официальные государственные даты.

В 2026 году у белорусов ожидаются длинные выходные - с 1 по 4 января, православное Рождество Христово (7 января) придется на среду, поэтому посреди недели появится еще один нерабочий день.

Далее в материале подробно узнаете, какие праздники и памятные события ждут белорусов в январе.

1 и 2 января

Новый год

Новый год - один из главных государственных праздников в Беларуси, который всегда ассоциируется у народа с наряженной елкой, Дедом Морозом и Снегурочкой, боем курантов, пышными городскими гуляниями и Новогодним обращением Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу.

Факт В ночь с 31-го декабря на 1-е января не празднуют Новый год такие страны, как Иран, Бангладеш, Вьетнам, Израиль, Китай и другие, так как в основном у всех из перечисленных государств он наступает 21 марта.

4 января

День банковских и финансовых работников

Профессиональный праздник банковских работников Беларуси традиционно выпадает на первое воскресенье января. В 2026 году он приходится на 4 января.

Фото: freepik.com

Его история началась в 1921 году, когда 3 декабря было одобрено создание Белорусской конторы государственного банка. Постановление подписал Совнарком БССР, а свою работу финансовое учреждение начало уже в самом начале январе 1922 года.

5 января

День работников социальной защиты

Свой профессиональный праздник работники соцзащиты получили благодаря указу Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко от 26 марта 1998 года.

Как и прежде, сотрудники социальной защиты несут важнейшую миссию поддержки граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации - пенсионеров, особенно одиноких, малообеспеченных семей, людей с инвалидностью, беженцев. Их повседневная работа - это помощь в решении бытовых, гигиенических, социальных и правовых проблем.

6 января

Рождественский сочельник

Сочельник, который также еще называют в народе Колядами, отмечается 6 января. Эта дата знаменует окончание Рождественского поста, и в этот день по традиции разрешалось употреблять в пищу лишь одно блюдо - сочиво, приготовленное из размоченных зерен пшеницы с добавлением меда и сухофруктов.

Фото: freepik.com

Вечером в сочельник принято посещать храм, уделять время молитве и участию в церковных таинствах. После службы верующие, как правило, спешат домой, чтобы разделить трапезу с близкими.

7 января

Рождество Христово

Большинство белорусов (православные составляют основную часть верующих) отмечают Рождество Христово 7 января.

Это один из главных православных праздников, который знаменует рождение Иисуса Христа и который во многих странах даже является государственным. Рождество сопровождается особыми церковными службами, на которых звучат хвалебные песнопения в честь появления на свет Спасителя, и традиционными крестными ходами.

14 января

Старый Новый год

Появление Старого Нового года - следствие перехода с Юлианского календаря на Григорианский. Эта ситуация привела к тому, что у многих народов, в том числе и белорусов, возникла возможность отмечать приход Нового года дважды: по новому стилю и по старому.

Фото: freepik.com

Для православных христиан этот праздник имеет особое значение, так как позволяет сполна насладиться застольем уже по окончании Рождественского поста, который еще длится 31 декабря - 1 января.

19 января

Крещение Господне, или Святое Богоявление

В этот день вспоминают событие, когда Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. В ночь с 18 на 19 января освящают воду в храмах и на водоемах. Традиционно белорусы окунаются в прорубь ("иордань").

Вода, освященная в Крещение, считается целебной и хранится весь год.

На стол обычно ставят постную ("голодную") кутью. Праздник также сопровождается народными гаданиями и обрядами, хотя православная церковь их не одобряет.

День спасателя

Профессиональный праздник спасателей был учрежден указом Президента Беларуси Александра Лукашенко № 35 от 2 февраля 2000 года.

Фото: sb.by

Сегодня в структуре белорусской службы спасения функционирует около 1 тыс. боевых подразделений. В ведении МЧС находится 17 специализированных служб, которые включают аварийно-спасательную, авиационную, поисково-спасательную, понтонную, противопожарную, медицинскую, а также службу химической и радиационной безопасности и другие.

21 января

День инженерных войск

Профессиональный праздник появился благодаря указу Президента Беларуси от 26 марта 1998 года. Его история берет начало еще со времен Петра I. 21 января 1701 года император распорядился открыть в Москве "Школу пушкарского приказа", где готовили специалистов-артиллеристов и военных инженеров.

Инженерные войска традиционно находились на передовых позициях и первыми принимали на себя самые сложные вызовы. Военные инженеры проявили себя в Отечественной войне 1812 года, при обороне Севастополя в 1854-1855 годах, в русско-японской войне 1904-1905 годов, а также в обеих мировых войнах. Важный вклад они внесли и в устранение последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

22 января

День дипломатического работника

Этот профессиональный праздник появился не так давно - в 2018 году. Он посвящен сотрудникам Министерства иностранных дел, дипломатам, работникам посольств и консульств, а также ветеранам дипломатической службы.

Фото: freepik.com

День дипломатического работника - повод выразить благодарность тем, кто представляет интересы Беларуси на международной арене, защищает суверенитет страны, продвигает экономические и политические связи, а также помогает белорусским гражданам за рубежом. Сегодня дипломаты Беларуси работают в сложных условиях, особенно в период геополитических вызовов. Однако они, несмотря ни на что, способствуют укреплению позиций Беларуси в мире.

24 января

Международный день образования

Международный день образования был учрежден Генассамблеей ООН в декабре 2018 года, и впервые прошел в 2019-м. Его цель - подчеркнуть ключевую роль образования в достижении мира, устойчивого развития и процветания общества. Образование признается фундаментальным правом человека, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о правах ребенка.

25 января

День белорусской науки

Праздник был учрежден официально в 1993 году. Дата выбрана не случайно - она приурочена к периоду основания Национальной академии наук Беларуси, которая была создана 1 января 1929 года на базе Института белорусской культуры.

колбы и химические вещества в лаборатории news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35031857-d285-404f-9c8b-c0e1285b8e8e/conversions/89e44403-1ddb-4296-bb8d-cf618f0eb25f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35031857-d285-404f-9c8b-c0e1285b8e8e/conversions/89e44403-1ddb-4296-bb8d-cf618f0eb25f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35031857-d285-404f-9c8b-c0e1285b8e8e/conversions/89e44403-1ddb-4296-bb8d-cf618f0eb25f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35031857-d285-404f-9c8b-c0e1285b8e8e/conversions/89e44403-1ddb-4296-bb8d-cf618f0eb25f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Белорусская наука охватывает фундаментальные и прикладные исследования в естественных, технических, гуманитарных и социальных науках.

День белорусской науки - профессиональный праздник для:

Ученых и сотрудников научно-исследовательских институтов;

Преподавателей вузов;

Студентов, аспирантов и школьников, занимающихся научной работой.

27 января

Международный день памяти жертв Холокоста

Дата Международного дня памяти жертв Холокоста выбрана в связи с 60-летием освобождения советскими войсками узников концентрационного лагеря Освенцим.