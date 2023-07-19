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Приметы и поверья на 19 июля: что можно и нельзя делать женщине в Сысоев день?
В народе 19 июля назвали Сысоев день.На Руси считалось, что в это время выпадает самая обильная роса, а святой Сысой, которого почитали в этот день, покровительствует земледелию,пишет"МИР24".
19 июля предки старались встать пораньше и пройтись босиком по утренней росе. Люди верили, что это полезно для здоровья и поможет избавиться от всех болезней. Девушки умывались росой на полях, чтобы сохранить красоту и молодость. Мужчины протирали руки, чтобы набраться сил и энергии перед трудовым днем. На росу также выпускали побегать детей.
В Сысоев день начиналась подготовка к первым урожаем. В погребах наводил порядок хозяин дома, а женщинам и девушкам заходить туда 19 июля считалось зазорным. Всё дело в домашних духах-подполянниках, неблагожелательно настроенных к женскому полу, верили в старину. Особенно они не терпели девушек с их весёлым нравом. А вот мужчина легче управляется с вредными существами. Существовало ещё одно тёмное поверье, касающееся подполянников - считалось, что они забирают тех девушек, которых любит мать.
Запреты на 19 июля
День не подходит для новых проектов и затей. Если дело не срочное - отложите начинание.
Большие покупки в этот день не желательны. Затраты могут оказаться неоправданными.
Под запретом ссоры с друзьями и родными, пустые претензии.
Опасно смотреть на солнечные блики, на глади воды 19 июля, считали предки. По поверьям, в Сысоев день, нечисть таким образом “играет” и пытается привлечь внимание человека.
Девушки избегали лунного света на Сысоя, чтобы дольше сохранять красоту. В эту дату окна стоит закрыть шторами поплотнее.
Сегодня женщинам запрещается делать работу по дому. По поверьям, вмешаются злые домашние духи, который могут не только результат испортить, но и принести мелкие неприятности. А вот мужчинам не возбраняется сделать работу по хозяйству.
Приметы на 19 июля
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