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Приметы и поверья на 22 июля: почему в этот день нельзя ругаться и ссориться
Священномучеников Кирилла и Панкратия вспоминает в эту дату православная церковь. Предки считали, что с 22 июля на огороде созревают огурцы,пишет"МИР24".
На Руси верили, что если первый сорванный огурец закопать в землю, то в будущем ожидается богатый урожай этих овощей.
В день Панкратия и Кирилла рекомендовалось нарвать в лесу черники и испечь из нее пироги. Девушки ухаживали за своей красотой.
Отмечена дата также и в народном календаре. Считается, что в такой день надо помнить про важные запреты, которые смогут спасти от бед.
Что нельзя делать
Ругаться, ссорить не стоит. Даже голос повышать не надо 22 июля. Это грозит серьезными проблемами в работе и личной жизни.
Отказывать в помощи нуждающимся запрещено. Если проигнорировать человека, который в беде, то можно и самому вскоре столкнуться с черной полосой.
Занимать деньги в долг сегодня нельзя. Есть риск, что в дальнейшем это только ухудшит материальное положение.
Не нужно сегодня сквернословить, а иначе остаток года будет неудачным.
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