Приметы и поверья на 22 июля: почему в этот день нельзя ругаться и ссориться

Священномучеников Кирилла и Панкратия вспоминает в эту дату православная церковь. Предки считали, что с 22 июля на огороде созревают огурцы,пишет"МИР24".

На Руси верили, что если первый сорванный огурец закопать в землю, то в будущем ожидается богатый урожай этих овощей.

В день Панкратия и Кирилла рекомендовалось нарвать в лесу черники и испечь из нее пироги. Девушки ухаживали за своей красотой.

Отмечена дата также и в народном календаре. Считается, что в такой день надо помнить про важные запреты, которые смогут спасти от бед.





Что нельзя делать