Приметы и поверья на 3 августа: почему в этот день все работы проводились в молчании

Православные в этот день вспоминают Онуфрия Молчаливого. Святого назвали так потому, что он соблюдал обет молчания. На Руси этот день отмечали особым образом: все работы проводились в молчании. Об этомпишет"МИР24".

Предки в этот день подготавливали места в амбарах для хранения зерна. Закрома проветривали, просушивали, чистили, меняли гнилые доски, перестилали пол. При этом вся работа проводилась молча.

Важно было хранить молчание в процессе срезания так называемой "бороды" - в народе так называли последний пучок колосьев в поле. Предки верили, что в нем живут полевые духи, которые могли вселиться в болтливого человека и причинить ему вред. Также не следовало разговаривать во время грозы, чтобы не допустить наказание со стороны высших сил.

В день Онуфрия Молчаливого запрещается общаться и петь за работой. Также нельзя врать, давать пустые обещания и говорить о том, чего вы не собираетесь делать. Также нельзя лениться.