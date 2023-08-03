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Приметы и поверья на 3 августа: почему в этот день все работы проводились в молчании
Православные в этот день вспоминают Онуфрия Молчаливого. Святого назвали так потому, что он соблюдал обет молчания. На Руси этот день отмечали особым образом: все работы проводились в молчании. Об этомпишет"МИР24".
Предки в этот день подготавливали места в амбарах для хранения зерна. Закрома проветривали, просушивали, чистили, меняли гнилые доски, перестилали пол. При этом вся работа проводилась молча.
Важно было хранить молчание в процессе срезания так называемой "бороды" - в народе так называли последний пучок колосьев в поле. Предки верили, что в нем живут полевые духи, которые могли вселиться в болтливого человека и причинить ему вред. Также не следовало разговаривать во время грозы, чтобы не допустить наказание со стороны высших сил.
В день Онуфрия Молчаливого запрещается общаться и петь за работой. Также нельзя врать, давать пустые обещания и говорить о том, чего вы не собираетесь делать. Также нельзя лениться.
Согласно приметам, если светлячки светятся сильнее, чем раньше, то погода будет хорошей. Если паук не плетет паутину, то ожидается дождь.
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