Продукты с низким гликемическим индексом: что это такое, зачем они нужны нашему организму и как их распознать

Сторонники здорового питания и те, кто следит за своим телом, при выборе продуктов все чаще заостряют внимание на гликемическом индексе. Считается, что этот показатель делит продукты на полезные и вредные. А еще он важен для людей, которым необходимо контролировать уровень сахара в крови. На что влияет гликемический индекс, у каких продуктов он самый высокий и наиболее низкий - разберемся с руководителем Городского центра здоровья ГУ ″Минский городской центр гигиены и эпидемиологии″ Снежаной Кавриго.

Что такое гликемический индекс

″Гликемический индекс (ГИ) - главная характеристика продукта, которая позволяет отнести его к категории полезных или вредных для здорового обмена веществ. Еда с низким ГИ обычно медленно усваивается, создает стабильное насыщение и меньше влияет на уровень сахара в крови, - объясняет эксперт. - Продукты с высоким гликемическим индексом быстро перевариваются, всасываются и выводятся из организма, что приводит к значительным колебаниям уровня глюкозы в крови″.

Гликемический индекс обозначает скорость усвоения углеводов из пищи. Продукты, которые при расщеплении быстро превращаются в глюкозу, могут навредить здоровью, потому что они способствуют накоплению лишних килограммов и истощению поджелудочной железы.

Измеряется ГИ в условных единицах.

Гликемический индекс - это не показатель энергетической и пищевой ценности продуктов. ГИ - показатель, который оценивает скорость попадания глюкозы в кровь.

Похудение и гликемический индекс

Если задаться целью снизить вес, то кроме гликемического индекса нужно учитывать калорийность продуктов, распределение калорий в течение дня и соотношение углеводов, белков, жиров.





″Регулярное употребление больших объемов углеводных продуктов с высоким гликемическим индексом (так называемых ″быстрых углеводов″) нарушает обменные процессы в организме. Это может привести к развитию сахарного диабета и ожирению, - констатирует Снежана Кавриго. - Блюда с низким гликемическим индексом помогают дольше поддерживать чувство насыщения. Но для похудения мало выбирать продукты с низким ГИ - они должны быть богаты витаминами, микроэлементами и пищевыми волокнами″.

К продуктам с высоким гликемическим индексом относятся:

Полностью исключать из рациона продукты с высоким ГИ необязательно, если в этом нет необходимости и угрозы здоровью.









В таких продуктах содержится растительная клетчатка, которая не только нормализует выработку инсулина, но и помогает снизить уровень липопротеинов низкой плотности (″плохой холестерин″). Клетчатка содержится преимущественно в растениях, поэтому продукты с низким ГИ насыщают организм витаминами и минералами.