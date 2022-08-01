Проще не бывает! 10 рецептов вкусной выпечки на сковороде

Всем нам иногда хочется побаловать себя чем-нибудь вкусненьким. Когда нет мультиварки и духовки, на помощь приходит старая добрая сковородка.

На такой случай мы подготовили несколько рецептов вкусной выпечки на сковороде. Попробуйте повторить и убедитесь, что с ее помощью можно приготовить многовкусных и необычных блюд, которыми вы приятно удивите своих близких!

1. Хачапури с творогом и сыром на сковороде

Простой рецепт хачапури на сковороде, который понравится всей семье.

Ингредиенты

Тесто:

Начинка:

Приготовление

1. Замесите эластичное тесто. Для этого нужно смешать до однородной массы кефир, яйцо, соль и растительное масло. Туда же просейте 300 г муки. В процессе замешивания постепенно всыпьте оставшуюся муку. После накройте тесто полотенцем и оставьте отдыхать на 10-15 минут.

2. Подготовьте начинку: натрите сыр на крупной терке, а после добавьте в него творог и яйцо. Смешайте до однородной массы.

3. Разделите готовое тесто на 5-6 равных частей. Каждую из них раскатайте в лепешку под размер вашей сковороды. В середину лепешки выложите начинку.

4. Подтяните края лепешки вверх и сделайте из нее мешочек. Защипните его.

5. Раскатайте готовый мешочек с двух сторон. Будьте аккуратны, чтобы тесто не разорвалось. После положите лепешку на разогретую сковороду с маслом и жарьте под крышкой до золотистой корочки. Если сковорода антипригарная, масло не потребуется.

Хачапури готов. Смажьте его сливочным маслом перед подачей.

2. Пицца на сковороде за 10 минут

Пиццу любят многие, но мало кто знает, что ее можно приготовить на сковороде за 10 минут.

Ингредиенты

Приготовление

1. Смешайте в миске яйцо, сметану и майонез. Добавьте муку. Замесите тесто так, чтобы в нем не было комочков.

2. Налейте на сковороду немного растительного масла. На дно выложите наше тесто и накройте сковородку крышкой на 3-4 минуты.

3. В это время приготовьте начинку: нарежьте колбасу и помидоры, трем сыр. По желанию можно добавить свои ингредиенты.

4. Смажьте основу пиццы кетчупом и выложите начинку. Посыпьте сыром и накройте крышкой на 5-7 минут.

Наша пицца готова, приятного аппетита!

3. Пирог "Зебра" на сковороде

Многие считают, что выпечку можно готовить только в духовке. Это неправда. Необычный, а главное вкусный пирог "Зебра" можно сделать и на сковороде. Записывайте рецепт!

Ингредиенты:

Приготовление

1. Разбейте яйца в миску и добавьте щепотку соли. После начните взбивать их миксером, постепенно добавляя сахар. Должна получиться пышная масса. Смешайте с растительным маслом.

2. Нагрейте йогурт до комнатной температуры и добавьте в него соду. Перемешайте массу и оставьте на 5 минут. После смешайте с яичной массой. Всыпьте ванильный сахар и просеянную муку, перемешайте. По консистенции тесто должно напоминать сметану.

3. Половину получившееся тестаперелейте в другую миску. Одну часть теста оставьте как есть, а во вторую добавьте какао-порошок и перемешайте.

4. Возьмите глубокую сковороду, застелите дно пергаментом и начинайте выливать тесто: чередуйте светлое и темное. Когда тесто закончится, можете проявить фантазию и нанести легкий рисунок.

5. Включите самый маленький огонь и накройте сковороду крышкой. Готовьте десерт около 40 минут.

Дайте пирогу остыть и подавайте к чаю.

4. Сосиски в тесте на сковороде





Многие хозяйки привыкли готовить сосиски в тесте в духовке. Попробуйте приготовить их на сковороде, получится очень вкусно!

Ингредиенты:

Приготовление

1. Подготовьте сосиски. Можно брать и копченые колбаски, и сосиски, которые требуют варки.

2. В отдельной емкости смешайте кефир, соду и соль. Туда же просейте муку. Сначала замешайте тесто ложкой, после достаем и доводим до хорошей консистенции руками. При необходимости добавьте муки. Дайте тесту "отдохнуть" 10-15 минут.

3. Далее раскатайте его и нарежьте небольшими полосками и оберните ими сосиски по спирали.

4. Обжарьте подготовленные сосиски на разогретой сковороде с каждой стороны до золотистого цвета.

5. Выложите их на салфетку, чтобы она впитала лишний жир.

5. Шарлотка на сковороде

Хочется побаловать себя шарлоткой, но нет духовки? Не беда! Делимся простейшим бюджетным рецептом яблочного пирога на сковороде, который сможет повторить каждый!

Ингредиенты:

Приготовление

1. Взбейте яйца с сахаром вручную или при помощи миксера до появления пенки. В полученную массу всыпьте просеянную муку и разрыхлитель. Взбейте венчиком до получения однородной массы.

2. Хорошенько смажьте сковороду сливочным маслом. Оставьте несколько кусочков масла внутри, чтобы пирог не прилип и не развалился.

3. На дно сковороды положите очищенные и нарезанные яблоки. Поставьте на маленький огонь.

4. Залейте яблоки тестом и накройте крышкой. Жарьте 15 минут. После аккуратно переверните пирог на другую сторону и продолжайте жарить еще 15 минут.

Готовую шарлотку можно посыпать сахарной пудрой или украсить ягодами.

6.Домашняя шаурма на сковороде

Невозможно пройти мимо вкусной сочной шаурмы. Уверяем, она получится не хуже магазинной, если ее приготовить дома на сковороде.

Ингредиенты (на 2 порции)

Приготовление

1. Куриное филе нарежьте мелкими кусочками и обжарьте до золотистой корочки на растительном масле. Добавьте соль и специи на свой вкус.

2. Нашинкуйте капусту. Огурцы и помидоры нарежьте соломкой.

3. Смешайте майонез и кетчуп до однотонной массы.

4. Смажьте лаваш получившимся соусом. Края смазывать не надо, так как они будут заворачиваться.

5. Выложите капусту, курицу и овощи на лаваш. Согните боковые части лаваша, а потом аккуратно скрутите шаурму снизу вверх.

6. Обжарьте шаурму на сухой сковороде (по 2-4 минуты с каждой стороны). Кушайте, пока теплая!

7. Закрытый пирог с мясом на сковороде

Быстрый перекус для любителей сочной начинки и хрустящей корочки. Делимся с вами рецептом пирога с мясом на сковороде.

Ингредиенты

Начинка:

Приготовление

1. Обжарьте нарезанный лук на сковороде, добавьте к нему фарш и специи и продолжайте жарить до готовности.

2. Снимите готовый фарш с плиты и дайте ему немного остыть. Затем добавьте в него сырое яйцо.

3. Приготовьте тесто по классической инструкции: взбейте вместе яйцо, сметану, растительное масло, сахар и соль. Затем добавьте соду.

4. Постепенно всыпьте муку и замешайте тесто. После разделите его на две равные части и раскатайте в тонкие лепешки (3-4 мм).

5. Выложите весь фарш на лепешку. Сверху положите второй пласт теста и хорошенько соедините края.

6. Сковороду смажьте маслом и обжарьте пирог под крышкой с каждой стороны по 30 минут. Делать это надо на маленьком огне до появления хрустящей корочки.

8. Лаваш на сковороде

А вы знали, что лаваш можно приготовить дома на сковороде? Делимся рецептом!

Ингредиенты

Приготовление

1. Влейте в миску с кипяток. В кипяток насыпьте соль и растительное масло. Перемешайте так, чтобы соль растворилась.

2. Во вторую миску насыпьте муку и сделайте углубление по центру. В это углубление налейте кипяток с солью и маслом. Замесите тесто ложкой.

3. Сформируйте из него круглую гладкую массу. Оставьте тесто "отдыхать" под крышкой или полотенцем на 30 минут.

4. Разделите массу на несколько частей, скатайте из них шарики и оставьте еще на 10 минут. После этого раскатайте каждый шарик в очень тонкую (2-3 мм) лепешку.

5. Поставьте сковороду на средний огонь. Не используйте масло, сковорода должна быть сухая.

6. Обжарьте лепешки по 30 секунд с каждой стороны. После выложите на тарелку и слегка смочите водой.

Домашние лаваши на сковороде готовы!

9. Пирог из лаваша с сыром и колбасой на сковороде

Ленивый пирог из лаваша - отличная альтернатива домашней пиццы. И готовится быстро, и выглядит очень аппетитно!

Ингредиенты

Приготовление

1. Колбасу и помидоры нарежьте соломкой, сыр натрите на крупной терке, а яйца взболтайте в отдельной миске с солью и перцем.

2. Разогрейте сковороду на среднем огне, смажьте маслом. Вылейте на дно половину яичной массы и положите первый лаваш. Положите на него немного колбасы и сыра. Накройте вторым лавашем.

3. На второй лаваш выложите помидоры и сыри снова накройте лавашем.

4. На него выложите оставшуюся колбасу и сыр. Положите четвертый лаваш и залейте пирог оставшейся яичной массой. Накройте крышкой и оставьте на 5 минут.

5. Аккуратно переверните пирог на заново смазанную маслом сковородку. Жарьте под крышкой еще 5 минут.

Ленивый пирог готов! Рекомендуем разрезать и подавать сразу, чтобы сыр тянулся, а начинка была теплой.

10. Хлеб на сковороде

Свежий домашний хлеб может запросто заменить вам магазинный. Попробуйте приготовить его дома на сковороде по нашему рецепту и убедитесь в этом сами.

Ингредиенты

Приготовление

1. В теплую воду высыпьте дрожжи и сахар и перемешайте.

2. Добавьте чуть больше половины муки и соль.

3. Начните мешать тесто ложкой. Постепенно всыпайте оставшуюся муку. Когда она закончится, добавьте ложку растительного масла и замесите тесто.

4. Смажьте руки растительным маслом. Несколько раз подкиньте и ударьте тесто о дно миски, пока оно не станет плотным. Накройте пищевой пленкой и оставьте "отдыхать" при комнатной температуре 40 минут.

5. Смажьте бока чаши маслом, чтобы аккуратно достать тесто.

6. Застелите сковороду бумагой для выпекания, выложите тесто и оставьте под крышкой на 20 минут.

7. После этого поставьте сковороду на самый минимальный огонь. Жарьте20 минут.

8. По истечении этого времени переверните хлеб вместе с бумагой. Продолжайте жарить еще30 минут.

Готовый хлеб рекомендуется завернуть в полотенце и оставить на несколько часов, чтобы он остыл.



