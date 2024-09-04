Рассказали о пользе и вреде кофе для организма

Чем может быть полезен кофе, какой вред он в себе несет, а кому вовсе нельзя употреблять этот напиток, рассказали в этой статье.

Кофе - очень популярный напиток во всем мире. Кто-то не может представить начало рабочего дня без него, кто-то пьет кофе при любом удобном случае. Однако этот напиток может как взбодрить, так и принести вред здоровью.

Польза кофе

Безусловно, самое очевидное примущество кофе - заряд бодрости и энергии. Такой эффект дают кофеин и теанин, которые содержатся в напитке.

Кофе также может помочь справится с головной болью. Особенно полезным это свойство напитка будет для тех, кого по утрам мучают боли. Кофеин сужает сосуды головного мозга, тем самым вы сможете через некоторое время почувствовать облегчение. Помимо этого умеренное употребление кофе снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта у здорового человека и снижает риск развития диабета второго типа. Напиток может быть полезен гипотоникам, так как кофе повышает давление и учащает сердечный ритм.





Также в кофе содержится большое количество витаминов и полезных веществ.

Факт Хлорогеновая кислота, которая присутствует в составе кофе, оказывает противовирусное, антибактериальное и противовоспалительное действие.

А благодаря антиоксидантам (кофеин, кафестол и кавеол), содержащимся в кофе, снижается риск развития некоторых онкологических заболеваний.

Вред кофе

Чрезмерное употребление кофе может привести к зависимости. Развивается толерантность к напитку и со временем вам может понадобиться большая доза, чтобы взбодрить себя. А резкий отказ от кофе может сопровождаться головными болями и слабостью.





Употребление более 700 мг кофеина в день (5-8 чашек по 150мл черного молотого кофе) провоцирует вывод кальция и магния из организма.Кости становятся более хрупкими, повышается риск переломов.

Растворимый кофе наиболее вреден из-за технологии производства. В процессе при термической обработке образуется токсин акриламид, который повышает риски развития раковых опухолей.

Злоупотребление кофе может вызывать изжогу, гастрит, раздражение слизистой оболочки желудка икишечника, усиливать симптомы язвенной болезни, вздутия. Также напиток дает эффект слабительного и может подвести в неподходящий момент.

Сколько кофе можно пить в день

Чтобы пить кофе без вреда для здоровья важно соблюдать норму.

Факт Для взрослого человека суточная порция кофеина в норме равна 250 мг, это 2-4 чашки.

Для тех, у кого есть определенные проблемы со здоровьем дозу кофеина нужно сократить. Лучше всего консультироваться с врачом в таких вопросах. Также имеет значение, принимаете ли вы лекарственные препараты, так как кофе может с ними взаимодействовать и оказывать негативное воздействие на организм.

Кому нельзя пить кофе

Чем заменить кофе

Чтобы заменить кофе подойдут напитки с меньшим содержанием кофеина, которые будут более мягко воздействовать на нервную систему.

1. Какао

Какао содержит мало кофеина. При этом в нем много полезных веществ: кальций, фосфор, калий, магний и железо. Напиток улучшает мозговую деятельность и помогает циркуляции крови.

2. Черный или зеленый чай

В чашке чая примерное вдвое меньше кофеина, чем в той же чашке кофе. При этом напиток также дарит ощущение бодрости.

Выпивая 3 и более чашек чая в день, вы снижаете возможность появления сердечного приступа или инсульта.

Чай, в особенности зеленый, содержит антиоксиданты, которые снижают риск развития онкологических заболеваний.

3. Матча





Матча - разновидность зеленого чая. Она готовится путем высушивания и измельчения в порошок листьев чая. В таком напитке еще больше антиоксидантов.

4. Цикорий

Цикорий напоминает по вкусу обычный кофе, но не содержит кофеина вообще. Также напиток полезен тем, что в составе есть клетчатка, которая улучшает пищеварение и работу кишечника.

5. Свежевыжатый сок