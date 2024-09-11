Ретинол для красоты лица: какой эффект от использования и кому нельзя

На полках магазинов часто можно заметить косметику с ретинолом. Производители обещают, что средства уберут высыпания на коже и морщины. Детальнее о том, чем ретинол полезен для кожи лица и как его правильно применять, мы рассказали в этом материале.

Ретинол: что такое и зачем

Одну из форм жирорастворимого витамина А называют ретинолом. Его можно встретить не только в составах косметических средств, но и внутри нашего организма этот витамин встречается. Он синтезируется из бета-каротина (есть в растительной пище), содержится в продуктах животного происхождения и, конечно, в витаминных препаратах.

Вообще витамин А в организме нужен для:





Для чего ретинол в косметике

В основном ретинол ценят за омолаживающее действие и эффективность в борьбе с акне. Этого добиваются в косметологии из-за некоторых свойств витамина А.

Инструкция по применению такой косметики

Нужно понимать, что кожа чаще всего сильно реагирует на средства с витамином А. В начале курса применения ее состояние может даже ухудшиться. Чтобы минимизировать нежелательные побочные эффекты, нужно следовать этому списку.

1. Постепенность. Средства с ретинолом нельзя начинать использовать сразу на регулярной основе. Стоит начать с 1-2 раз в неделю. А по мере привыкания увеличивать количество раз.

2. Концентрация. Как и в предыдущем пункте, в вопросе концентрации нужно идти от меньшего к большему. Начинайте с минимальной концентрации (особенно если у вас тонкая и сухая кожа), увеличивая постепенно.





3. Нанесение. Наносить средство нужно на сухую кожу вечером или на ночь, чтобы не подвергать лицо воздействию солнца (кожа становится чувствительной и может получить ожоги). Утром и днем нужно использовать защиту от ультрафиолета. Не сочетайте ретинол и салициловую, аскорбиновую кислоты, AHA-кислоты, некоторые пептиды. Иначе это повысит чувствительность кожи и раздражение.

4. Длительность. Не стоит ждать эффекта после первого применения. Он проявится где-то после нескольких месяцев. А для стойкого результата понадобится много терпения и около 36 недель.

Побочные эффекты и противопоказания

При использовании косметических средств с ретинолом в составе могут возникнуть сильное раздражение, зуд, чувство стянутости, шелушение, гиперпигментация. Если долгое время эти побочки не проходят, то лучше остановить применение средства.