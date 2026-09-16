Рис стал искусством: как в Ляонине рисовые поля превратили в туристический бренд

В провинции Ляонин (Китай) недалеко от города Шэньяна крабы на рисовых полях заменяют пестициды. Кроме того, сама природа помогает экономить воду и электричество, а еще местные компании превращают рис в объект креативной экономики.

Символ жизни, достатка и труда - все это в Китае принято связывать с рисом, даже иероглиф mi (米) буквально означает "рис" и входит в слова, связанные с едой и благополучием.

Провинция Ляонин - один из крупных центров рисоводства на северо-востоке Китая. Здесь рис выращивают раз в год, но холодная зима, чистая вода и плодородные почвы придают продукту особый вкус.

Факт Сегодня годовой объем переработки риса на предприятии составляет 80 млн юаней.

Вместе с людьми работает беспилотная сельскохозяйственная техника, а местный рис не раз был награжден за высокое качество.

Хун Юньлай - основатель компании. В 2005 году он профессионально стал заниматься выращиванием и переработкой риса. Акцент делал на результатах труда местных жителей. Со временем масштабы расширялись, и 16 лет назад возникла идея выращивать рис с крабами.

"Сейчас все очень хорошо. Удалось повысить доходы крестьян от выращивания риса, а предприятию создать бренд и повышать качество продукта. Кроме того, крабы - это еще один дополнительный доход для жителей. Такая экономическая модель очень хороша для всех", - отметил он.

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Предприятие арендует землю, и теперь местные жители являются профессиональными крестьянами, которым выплачивают зарплату, а риски от стихийных бедствий несет компания.

"Доходы людей растут, появляется активность. Мы готовы к сотрудничеству и с Беларусью. Это будет взаимная выгода. Главное, чтобы можно было повысить доходы местных жителей", - заметил Хун Юньлай.

А еще есть локальная активность ловить крабов прямо рядом с рисовым полем.

В районе Шэньбэй рис выращивают, используя современные методы и экологически чистые подходы и, пожалуй, самый интересный креативный способ посадки. С помощью спутников высаживают цветной рис, в результате чего рисовые поля становятся настоящим холстом для художников.

Сегодня рис перестает быть просто продуктом потребления и становится объектом креативной экономики. Местный бизнес прямо в полях создает зоны отдыха, активности, кафе и таким образом превращает обычное сырье в бренд человеческие впечатления. Одним из классических аттракционов стал поезд по рисовым полям, на котором удобно передвигаться от одной смотровой башни к другой, а на месте можно попробовать различные продукты из риса.

Сунь Цзян, замдиректора Центра культуры и туризма района Шэньбэй (Китай):

"Самая большая особенность состоит в том, что здесь глубоко соединены аграрный ландшафт, народная культура и сельский опыт. Каждый год мы представляем рисовые картины на разные темы. Что касается народной культуры, здесь компактно проживают сибо, у которых сильная сибинская культура и культура земледелия. А туристы могут не только любоваться видами, но и участвовать в сельскохозяйственных работах, проходить обучающие туры и погружаться в атмосферу местной культуры".

За многие годы здесь смогли превратить деревню в туристическое направление. Опыт путешественников позволяет продвигать и местные бренды, и агроэкотуризм, и разумную зеленую повестку.