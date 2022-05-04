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Rocket Lab объявила об успешной попытке поймать первую ступень многоразовой ракеты-носителя Electron

Компания Rocket Lab объявила об успешной попытке поймать первую ступень многоразовой ракеты-носителя Electron в воздухе после запуска. Обычно она спускается на парашюте в океан, где ее подбирает специальный корабль. После этого агрегат нуждается в длительном обслуживании. На этих кадрах технология захвата спускающейся на парашюте ступени при помощи вертолета. Правда, ее пришлось отпустить несколько мгновений спустя, но важные испытания удались.

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