

Российские ученые обнаружили в винограде вещество, которое может остановить болезнь Паркинсона и восстановить память без побочных эффектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г. Б. Елякова ДВО РАН.

Болезнь Паркинсона - второе по распространенности нейродегенеративное заболевание после болезни Альцгеймера. Она развивается, когда в определенном участке мозга начинают массово гибнуть дофаминовые нейроны. Мозг теряет способность управлять движениями, у пациентов развиваются когнитивные нарушения, депрессия, деменция.

"Исследователи из ТИБОХ ДВО РАН совместно с коллегами из Научного национального центра морской биологии ДВО РАН обнаружили, что природное соединение из винограда сорта "альфа" способно защищать нервные клетки от гибели при болезни Паркинсона. В экспериментах на мышах соединение, известное как транс-витизин B, не только улучшало двигательные функции, но и восстанавливало память, при этом не вызывая побочных эффектов, характерных для стандартной терапии", - говорится в сообщении.

Сейчас болезнь Паркинсона лечат препаратом леводопа (L-ДОФА), и он лишь временно облегчает симптомы, подменяя недостающий дофамин. Гибель нейронов не останавливается, появляются тяжелые побочные эффекты, включая непроизвольные движения.

В лабораторных экспериментах ученые проверили действие транс-витизина B на иммунные клетки мозга мышей. Оказалось, что даже в минимальных концентрациях он подавляет выработку двух воспалительных цитокинов на 77 % и 11 % соответственно. Он также снижал уровень оксида азота и активных форм кислорода, которые повреждают клеточные мембраны и митохондрии.

Ученые обнаружили, что вещество из винограда подавляет активацию клеток, ответственных за нейровоспаление. Кроме того, оно уменьшало количество нейронов, производящих фермент, который повреждает митохондрии. Исследователи установили, что транс-витизин B помогает клеткам поддерживать "белковый порядок" - протеостаз, нарушение которого считается одной из главных причин нейродегенерации. Побочных эффектов, характерных для леводопы, при этом не отмечается.

Полученные результаты открывают новое направление в поиске терапии болезни Паркинсона. Ученые продолжат исследовать вещество на других моделях.