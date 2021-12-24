Салат "Тигр" на Новый год: 5 разных рецептов на любой вкус

Новогодние праздники уже близятся, поэтому самое время продумать меню новогоднего стола. Символ нового года - тигр. Значит, акцент сделаем на мясных блюдах и не забудем про полосатого хищника в оформлении.

Предлагаем вам пять проверенных и оригинальных рецептов салата "Тигр" на любой вкус. Такие угощения точно порадуют и развеселят ваших гостей.

1. Новогодний салат "Тигр-2022"





Вам понадобятся:

Приготовление

Рыбные консервы разминаем вилкой. Картофель, яйца и морковь натираем на терке. Лук измельчаем и смешиваем с винным уксусом.

На блюдо выкладываем слой картофеля, повторяя форму морды тигра. Солим, перчим и смазываем майонезом. Сверху выкладываем лук, затем консервы и яйца. Добавляем соль, перец и густо смазываем майонезом. Поверхность салата щедро украшаем морковью.

Этот простой, но вкусный рецепт на Новый 2022-й год Тигра точно не оставит равнодушным вашу семью.

2. Салат "Тигровая елочка" на Новый год 2022



Вам понадобятся:

Приготовление

Нарезаем курицу и огурцы средними дольками. Картофель, сыр и морковь натираем на терке. Грецкие орехи лучше предварительно подсушить на сковороде и измельчить. Маслины нарезаем тонкими полосками.

Половину картофеля выкладываем в форме елочки (лучше воспользоваться специальной формой). Солим, перчим и смазываем майонезом. Затем слоями выкладываем сыр, курицу, орехи, огурцы и оставшийся картофель, тщательно промазываем майонезом, перчим, солим. Сверху густо присыпаем салат морковью и украшаем нарезанными маслинами, имитируя полоски тигра. Снежок наверху и снизу елочки выкладываем плавленым сыром. Салат на Новый 2022-й год Тигра готов!

3. Новогодний салат "Тигренок"





Вам понадобятся:

Несколько штук чернослива без косточки, несколько ломтиков твердого сыра и ломтик сосиски/сардельки.

Приготовление

Нарезаем курицу, грибы, яйца и лук. Сыр и морковь натираем на терке. Выкладываем салат слоями, повторяя форму мордочки тигра. Соблюдаем такую последовательность: курица, грибы, лук, яйца и сыр. После курицы, яиц и сыра добавляем соль, перец и майонез. По всей поверхности салата щедро выкладываем морковь.

Ушки, носик, реснички и полоски обозначаем кусочками чернослива. Глаза тигра выкладываем из яичного белка, нижнюю часть мордочки - из плавленого сыра. Усы можно сделать из тонких ломтиков сыра, а ротик - из кружочка сосиски или сардельки. Забавная мордашка тигра создаст праздничное настроение и взрослым, и детям за новогодним столом.

4. Салат "Новогодний тигр - 2022"





Еще один вкусный салат в виде тигра на новый 2022 год можно с легкостью приготовить и удивить свою семью оригинальным угощением.

Вам понадобятся:

Приготовление

На плоскую тарелку выкладываем листья салата, поверх - натертый на крупной терке картофель в виде мордочки тигра. Сверху густо смазываем майонезом. Красную рыбу очищаем от костей, кожуры и нарезаем средними кубиками, выкладываем поверх картофеля.

Вареные яйца натираем на крупной терке и формируем из них следующий слой, щедро смазываем майонезом. Отварной натертой морковью покрываем весь салат.

Яичный белок натираем на терке и смешиваем с майонезом - формируем белые пятна вокруг носа тигра. Из маслин делаем тигру глазки, челку и мордочку. Усики и тигровые полоски делаем из кусочков чернослива, ушки и ротик обозначаем кусочками красной рыбы. Праздничный салат готов!

5. Салат "Тигр оливье" на Новый год







Вам понадобятся:

Приготовление

Нарезаем картофель, колбасу, огурцы и 3 яйца. Морковь натираем на мелкой терке. Часть маслин нарезаем полосками, остальные мелко измельчаем. Одно яйцо разделяем на белок и желток, натираем на терке - для украшения.

Смешиваем колбасу, яйца, картофель, огурцы и горошек. Добавляем соль, перец и майонез. Выкладываем салат на тарелку, формируя мордочку тигра. Сверху щедро посыпаем морковью. Ушки, нижнюю часть морды и носика присыпаем натертым желтком. В области глаз выкладываем белки и кусочки огурцов. Из желтков, майонеза и мелко нарезанных маслин формируем небольшие шарики и выкладываем их на огурцы. Ресницы и рот тигра рисуем длинными ломтиками маслин, а из мелких частей выкладываем черные полоски на мордашке. Из длинных полосок белка делаем усы. Салат "Тигр оливье" готов к подаче!