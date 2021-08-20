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Самые частые болезни томатов: фото, описания, меры борьбы
Во второй половине лета, когда на смену дневной жаре приходит ночная прохлада, о себе заявляет беспощадная фитофтора. Для многих дачников это настоящая катастрофа - бороться с фитофторой они готовы не покладая рук и не жалея сил. Но прежде чем усердствовать, давайте разберемся, фитофтороз ли это на самом деле. О болезнях сеньора помидора мы сегодня и поговорим.
Помидоры довольно капризные растения, получить хороший урожай не так-то просто. Подвержены томаты множеству вирусных и бактериальных болезней. Одна из самых известных - фитофтороз. Помимо этого заболевания помидоры могут поражаться вершинной гнилью, альтернариозом, черной бактериальной гнилью. О том, как понять, чем болеют томаты, и что нужно делать, корреспондентам программы "Дача" рассказал ведущий научный сотрудник Института защиты растений НАН Беларуси Федор Попов.
Альтернариоз томатов
Чаше всего это опасное грибковое заболевание встречается в пленочных теплицах. Споры остаются на сухих пораженных листьях помидоров, зимуют в почве после сбора урожая и заражают уже новые кусты томатов при высадке. Высокая влажность воздуха, недостаточная вентиляция, частые перепады дневной и ночной температуры и обильная роса способствуют возникновению альтернариоза.
Признаки болезни
Болезнь проявляется на кончиках листьев в виде сухих желтых пятен, которые увеличиваются в размерах и сливаются в одно большое пятно. Лист начинает желтеть, отсыхать и отпадать. Со временем альтернариоз переходит на побеги и плоды. Недобор урожая может составить в среднем 15-20 %.
Что делать
Первые симптомы альтернариоза могут возникнуть сразу после высадки рассады. Патогенные грибы прогрессируют в период формирования завязей.
Кусты помидоров смогут прийти в себя, если принять следующие меры:
Опытные агрономы советуют ежегодно менять место высадки рассады помидоровлибо удобрять почву заранее, перед началом дачного сезона.
В борьбе с альтернариозом хороши народные средства. Например, раствор марганцовки с чесноком. Для его приготовления 100 г измельченного свежего чеснока заливают 200 мл воды и настаивают сутки. Затем настой процеживают и добавляют 1 г перманганата калия (марганцовка) и перемешивают с 10 л воды. Полученным раствором орошают кусты помидоров в утренние и вечерние часы каждые две недели до полного исчезновения признаков болезни.
Фитофтора на помидорах
Оптимальные условия для развития патогенна - туманы, частые дожди, высокая влажность и перепады температур, особенно ночные (14-16 градусов), переизбыток извести в грунте.
Признаки болезни
Фитофтороз сначала появляется на нижних листьях томатов и постепенно переходит на верхушки кустов. На листве образуются бурые пятна, с нижней стороны покрытые белым пушком - это споры грибка. На стеблях заметны темно-коричневые полосы, а на плодах - серо-бурые пятна. Цветки у растений темнеют и опадают. Фитофтора ставит отметины не только на спелых помидорах, она поражает и зеленые плоды.
Не существует сортов, которые не подвергаются агрессивному грибку. Зато есть относительно устойчивые к фитофторе и другим болезням сорта томатов - это Изумруд, Резонанс, Гном, Де Барао черный.
Что делать
В борьбе с фитофторой лучше использовать натуральные безвредные для человека средства. Обратимся к проверенным народным методам.
Настой золы
5 кг древесной золы и разводят в 10 л воды и настаивают трое суток, периодически помешивая. Затем доводят объем до 30 л и добавляют несколько ложек жидкого хозяйственного мыла. Томаты рекомендуют обильно опрыскивать этим настоем каждую неделю.
Раствор соли
Хорошим профилактическим средством является раствор соли. Он препятствует проникновению патогенных грибков в тканях растения. Для приготовления раствора на 10 л воды берут 250 г соли. Орошают листву помидоров каждую неделю.
Настой дрожжей
100 г дрожжей растворяют в 10 л теплой воды и настаивают 1-2 дня. Готовое средство перемешивают и опрыскиваем им листья томатов. Обработки повторяют каждые семь дней.
Раствор соды
В ведре воды разводят 1 ст. л. соды. Чтобы раствор не был таким жидким, добавляют 2 ст. л. жидкого мыла (туалетного либо хозяйственного). Орошают листву томатов каждую неделю.
Септориоз, или птичий глаз
Септориоз томатов очень опасен при раннем поражении кустов. Поврежденные листья усыхают, задерживается рост и развитие куста, растение вынуждено тратить больше энергии на образование новых листьев. В результате плоды получаются мелкими.
Признаки болезни
Заболевание проявляется в виде круглых пятен с беловатым оттенком посередине и бурой каймой. Внешне очень напоминает птичий глаз. Споры грибка септориоза активно развиваются в теплую влажную погоду, при сильном ветре они разносятся по дачному участку максимально быстро.
Что делать
Хорошим помощником в борьбе с септориозом являются йод и хвощ.
Йодный раствор
В ведро воды вливают 1 л молока, добавляют 20 капель йода и тщательно перемешивают. Орошают томаты после цветения раз в неделю на протяжении месяца.
Отвар хвоща
В кастрюлю наливают 1 л воды и ставят на огонь. После закипания воды засыпают 200 г измельченного хвоща. Смесь варят 30 минут, процеживают и разводят в 10 л воды. Орошают этим отваром помидоры в вечернее время каждые две недели в течение двух месяцев.
Для профилактики септориоза кусты томатов можно опрыскивать солевым раствором.
Принципы борьбы с болезнями томатов
Фитооздоровительные мероприятия лучше начинать еще с подготовки семян. Чтобы получить здоровую рассаду и крепкие растения, семена необходимо замочить в марганцовке.
Рассаду перед высадкой советуют обработать бордоской жидкостью, чтобы стимулировать рост растений и предупредить некоторые инфекции, которые могут возникнуть в рассадный период.
Пораженные листья следует оборвать и утилизировать: можно сжечь или закопать на глубину 50 см.
При первых признаках болезни кусты томатов нужно обработать системными препаратами. Они проникают внутрь растения по сосудам и уничтожают патоген.
Обработки контактными препаратами лучше проводить еженедельно и каждый раз после дождя.
Не забывайте подкармливать помидоры фосфорно-калийными удобрениями, удалять пасынки и не загущайте посадки.
Обязательно следите за здоровьем ваших растений. При выполнении этих рекомендаций помидоры должны набраться силы и порадовать хорошим урожаем.
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