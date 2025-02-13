Сколько стоит обучение на фортепиано? Узнайте цены на уроки в BOOM School news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84f1dfce-a2ee-4a4d-aa66-484debfb17ad/conversions/1be533de-9034-432a-87ef-acfcdcdb8daa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84f1dfce-a2ee-4a4d-aa66-484debfb17ad/conversions/1be533de-9034-432a-87ef-acfcdcdb8daa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84f1dfce-a2ee-4a4d-aa66-484debfb17ad/conversions/1be533de-9034-432a-87ef-acfcdcdb8daa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84f1dfce-a2ee-4a4d-aa66-484debfb17ad/conversions/1be533de-9034-432a-87ef-acfcdcdb8daa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Каждый год мы ищем подарки на 23 февраля и 8 марта. Носки, пена для бритья и тюльпаны - это уже почти мем. Почему бы в этот раз действительно не удивить близких? Воплотить мечту, подарить эмоции, которые не забудутся. Именно такой сюрприз я когда-то сделала для своей дочери - подарила ей уроки игры на пианино, которые не хочется прогуливать. По случаю хочу порекомендовать музыкальную школу BOOM. В статье расскажу, почему выбрала именно эту школу, и, главное, сколько стоит обучение на фортепиано в Минске.

Несколько слов о BOOM School

Школа находится рядом с метро "Фрунзенская" и "Юбилейная площадь". Интерьер современный, есть зона ожидания с чаем и кофе. В BOOM берутся не только за обучение новичков. Педагогам есть чему научить и опытных музыкантов. Пока жду Алису, вижу, как на занятия приходят и школьники, и пенсионеры. Не устаю удивляться, с каким удовольствием все они посещают BOOM. Уверена, злых учителей здесь нет, и никто не прогуливает.

Сколько стоит обучение на фортепиано

Музыкальная школа BOOM позаботилась о том, чтобы люди с разными темпераментами и финансовыми возможностями смогли воплотить свою мечту. В школе есть индивидуальный и групповой формат занятий. Кратко расскажу о каждом и укажу стоимость уроков фортепиано.

Групповые уроки

Вы, наверное, подумали, что один преподаватель будет разрываться на 30 человек. Честно говоря, не могу такое представить в BOOM. Записывая ребенка на такой формат, вы делаете его участником настоящего музыкального бэнда. Дети учатся не только игре на инструменте, но и взаимодействию с другими музыкантами. Думаю, это даже прививает ответственность, ведь успехи ребенка влияют на успех всей группы. Тарифы на обучение детей и взрослых отличаются. Цена 4 уроков на пианино для детей длительностью 60 минут обойдется в 127 белорусских рублей.

Индивидуальные уроки

Моя Алиса - интроверт. Возможно, желание сколотить собственную группу у нее проснется в подростковом возрасте. А пока мы ходим на индивидуальные занятия. Мэтч с преподавателем случился уже на первом уроке. После двух месяцев обучения я заметила, что дочь стала увереннее в себе, быстрее запоминает стихи, ей легче дается математика. А еще ребенок часто напевает свои любимые песни, при этом попадая точно в ноты.

Стоимость уроков фортепиано:

● 4 занятия - 147,6 руб.;

● 8 занятий - 264,6 руб.;

● 12 занятий - 387 руб.;

● 16 занятий - 500,4 руб.

На мой взгляд, доступные для Минска расценки. Если не хотите оплачивать большое количество занятий сразу, можно сходить на пробный урок. Он длится 45 минут, а стоит 10 рублей.

Возможности обучения

● ребенка научат правильно сидеть за инструментом;

● покажут, как делать упражнения на силу пальцев;

● будут развивать слух, чувство ритма и координацию пальцев;

● научат нотной грамоте и чтению нот с листа;

● разберут музыкальные произведения, научат их исполнять и импровизировать;

● подготовят к выступлениям;

● обучат техникам расслабления и релаксации.

В зависимости от того, что вам хочется исполнять (музыку из фильмов, сонаты Баха или джазовые импровизации), вы можете выбрать одно из направлений - эстрадное, классическое или джазовое.

Дополнительные услуги и их стоимость

Обучение с нуля - процесс не быстрый. И очень кстати, что в BOOM есть долгосрочные абонементы на индивидуальные занятия. Покупать их выгоднее, если вы планируете заниматься от 3 месяцев и дольше.

Сколько стоит обучение на фортепиано:

3 месяца занятий обойдутся в 737,5 руб. (стоимость одного месяца выходит 245,8 руб, вы сэкономите 25 %);

6 месяцев обучения стоят 1376,7 руб. (стоимость месяца равна 229,4 руб. экономия - 30 %);

9 месяцев стоят 1 917,6 руб. (месяц занятий обойдется в 213 руб., экономия - 35 %).

Таким образом, чем длительнее абонемент, тем ниже цена уроков на пианино. Настоящее спасение для родительского кошелька! Хотя, глядя на то, как занятия нравятся моей дочке, мне неважно, сколько стоит обучение на фортепиано.

Преимущества занятий на фортепиано в BOOM School

Выбирая музыкальную школу для Алисы, я присмотрела несколько организаций рядом с метро. Но это ведь не главный критерий отбора, согласитесь. Вот несколько веских причин, по которым я вожу дочь именно в BOOM.

1. Опыт и квалификация преподавателей

В школе преподают специалисты с высшим образованием и опытом работы. Но это не учителя 60+ с высокими прическами и консервативными нравами, рядом с которыми страшно дышать. В BOOM работают добрые и отзывчивые музыканты. На Алису никто никогда не повысил голос. Преподаватель терпеливо объясняет материал столько, сколько нужно. Дочь не боится проявлять себя, задавать вопросы.

2. Успешные истории учеников

В BOOM говорят, что музыкантом может быть каждый. Сначала я скептически относилась к этой мысли. Но вот уже два месяца я вожу Алису на занятия, общаюсь с другими мамочками, наблюдаю за выступлениями учеников и понимаю, что я ошибалась. Выпускники BOOM создают собственные проекты. Например, пишут саундтреки к сериалам.

3. Участие в концертах и выступлениях

Ученики школы участвуют в республиканских музыкальных конкурсах, выступают на разных площадках Минска. Если не знать, что это врачи, менеджеры или дети из параллельного класса, то артистов не отличить от профи.

Заключение

Хотела рассказать, сколько стоит обучение на фортепиано, а получился целый лонгрид. В общем, учиться в музыкальных школах может быть интересно, весело и кайфово. Я сама в этом убедилась, отдав Алису на обучение. Не верите? Запишитесь на пробное занятие в музыкальную школу BOOM.