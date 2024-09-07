Смешно до ужаса: 10 комедий, которые сделают ваш вечер

В этой статье мы собрали для вас 10 комедий, которые поднимут настроение и скрасят вечер. Зовите друзей или вторую половинку, устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь погрузиться в мир комедийного кино.

Мальчишник в Вегасе (2009)





В главных ролях: Брэдли Купер, ЭдХелмс, Зак Галифианакис, Джастин Барта.

Комедия расскажет вам историю четырех друзей, которые после мальчишника в Лас-Вегасе потеряли память. Теперь им предстоит восстановить ход событий вечера и разгадать немало загадок. В фильме много специфического юмора, но он заставит вас смеяться.

Третий лишний (2012)





В главных ролях: Марк Уолберг, Мила Кунис, Джованни Рибизи, Сет Макфарлейн, Джоэл Макхейл.

Джон влюблен в красавицу Лори, у него есть хорошая работа и большие планы на будущее. Но в один миг все меняется, когда в его жизни появляется давний друг Тед. Он любит веселиться сутки напролет, предпочитает случайные связи и тащит за собой Джона. Сложно представить, на что готов пойти Тед, ведь он большой плюшевый медведь.

Всегда говори "ДА" (2008)





В главных ролях: Джим Керри, Зоуи Дешанель, Брэдли Купер, Джон Майкл Хиггинс.

Карл Аллен склонен к депрессии и плохо ладит с людьми. Он всегда отказывается от любых предложений и отвечает "нет" своим друзьям, когда те зовут его на вечеринку или в кино. Он даже отказался прийти на свадьбу своего лучшего друга. Но однажды ему предложили сделку - всегда и всем говорить "да". Как изменится жизнь Карла уже поле первого "да" и какие его приключения ждут, узнаете в фильме.

Тупой и еще тупее (1994)





В главных ролях: Джим Керри, Джефф Дэниэлс, Лорен Холли, Майк Старр, Карен Даффи, Чарльз Рокет.

Предлагаем еще одну увлекательную комедию с Джимом Керри в главной роли. Комедия расскажет историю двух друзей, Ллойда и Гарри, которые не отличаются особым умом. Они попадают в увлекательное путешествие по Америке. В аэропорту они нашли чемодан и пустились на поиски хозяйки. Но они еще не знают, что в чемодане были деньги для преступников, похитивших мужа прекрасной незнакомки.

Впритык (2010)





В главных ролях: Робер Дауни-младший, Зак Галифианакис.

Питер собирается лететь к своей беременной жене Саре, но из-за одного незнакомца его снимают с рейса, а все вещи и деньги он забывает. Теперь его ждут приключения с тем самым незнакомцем. Успеет ли Питер добраться домой к рождению первенца и какие сюрпризы его ждут по пути в компании болтливого и самовлюбленного спутника.

Отпетые мошенницы (2019)





В главных ролях: Энн Хэтэуэй, Ребел Уилсон, Алекс Шарп, Ингрид Оливер.

Пенни, начинающая мошенница, только начинает свой путь, судьба сводит ее с более опытной "коллегой" Жозефиной. Вместе они затевают охоту на простодушного IT-миллионера. Девушки столкнуться с разными трудностями, в том числе с любовными разборками. Кто кого перехитрит в этой авантюрной битве?

Полтора шпиона (2016)





В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Эми Райан, Аарон Пол.

Боба считали в школе лузером, дразнили и издевались. Тогда его поддержал "звезда" школы - игрок баскетбольной команды Келвин. Спустя 20 лет они встретились в баре, но Боб сильно изменился за это время, теперь у него идеальная физическая форма. Встреча бывших знакомых неслучайна. Боб- секретный агент ЦРУ и ему предстоит расследовать сложное дело, он надеется на поддержку своего старого друга Келвина.

Копы в глубоком запасе (2010)





В главных ролях: Уилл Феррелл, Марк Уолберг, Ева Мендес, Майкл Китон.

Ааллен Гэмбл и Терри Хойтц работают в полиции, но они не бегают за преступниками и не расследуют дела, а ведут бухгалтерию. И вот двум друзьям-неудачникам выпадает возможность показать себя на деле и распутать сложное дело. В погоде за разгадкой парочка копов оказываются в опасных, но очень смешных ситуациях.

Притворись моей женой (2011)





В главных ролях: Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон, Бруклин Деккер.

Пластический хирург влюблен вмолоденькую учительницу. Чтобы выпутаться изнеловкой ситуации, вкоторую попал пособственной глупости, онпросит свою преданную ассистентку притвориться егоженой, скоторой онякобы собирается развестись. Один обман следует задругим, ивот висторию втянуты ужеи дети егоколлеги, итеперь всеони отправляются науикенд наГавайи.

Красотка на всю голову (2018)





В главных ролях: Эми Шумер, МишельУильямс, Том Хоппер, Лорен Хаттон, Наоми Кэмпбелл.