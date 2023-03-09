Снова нечего надеть? Рассказываем, как собрать базовый гардероб из 11 вещей, которые идеально сочетаются друг с другом

Фраза "мне нечего надеть" знакома многим. Имея огромное количество вещей в своем шкафу, все равно не получается выбрать, в чем пойти на работу, свидание или в ресторан. Мы знаем, как решить эту проблему, поэтому составили топ предметов базового гардероба, которые сочетаются с любыми вещами.

Базовый гардероб - это набор классических вещей, которые можно комбинировать как между собой, так и с другими вещами.

Правила создания базового гардероба

Эти советы помогут вам не потратить впустую деньги на одежду, которая будет пылиться в шкафу.

Сочетаемость



Каждую вещь в базовый гардероб подбирайте так, чтобы ее можно было надеть как минимум с тремя уже имеющимися.

Монохромная палитра

Начните с подбора вещей одного цвета, но разных оттенков. Потому что гораздо легче комбинировать вещи из одной цветовой палитры.

Фактурность

Чтобы вещи одной цветовой гаммы не выглядели просто, поиграйте с фактурами. Например, кожаную юбку можно сочетать с шерстяным джемпером.

Выбирайте классику

Вещи, не имеющие ярко выраженного стиля, хорошо впишутся в базовый гардероб. Присмотритесь к белым рубашкам, майкам или водолазкам.

Аксессуары

Украшения - простая деталь, которая может кардинально поменять ваш образ и разнообразить его.

11 вещей для базового гардероба

Не обязательно покупать все из списка, ориентируйтесь на свой стиль, фигуру и предпочтения. Но все же желательно иметь большую часть этих вещей у себя в гардеробе, чтобы можно было составлять образы на каждый день.

1. Белая рубашка





Это самая настоящая классика. Рубашку можно сочетать абсолютно с любым низом. Выбирайте свободную по крою модель, приближенную к оверсайз, из плотной непрозрачной ткани.

2. Джинсы





Фасон выбирайте под свою фигуру и по своим предпочтениям. Идеальные цвета - классический индиго, голубой или любые оттенки синего. Но запомнить стоит важное правило: базовые джинсы имеют простой крой и не имеют никаких аксессуаров и украшений.

3. Брюки





Брюки могут быть как узкими, так и широкими, как со стрелкой, так и без, как прямыми, так и расклешенными. Наиболее актуальны сейчас классические модели прямого кроя и брюки с широкими штанинами в пол.

4. Пиджак





Куда же без пиджака в базовом гардеробе? Отдайте предпочтение удлиненным и не облегающим моделям.

5. Футболка





Белая футболка свободного кроя органично дополнит образ. Она необязательно должна быть чисто белой, присмотритесь к моделям с принтом или вышивкой.

6. Юбка





Юбка-карандаш - вечная классика. Она отлично сочетается с туфлями, кроссовками или сапогами. Однако можно не ограничиваться только данным фасоном. Можно также обратить внимание на юбку плиссе, А-силуэта, мини или миди.

7. Свитер





Важный элемент гардероба на прохладное время. Вязаные и трикотажные свитера из кашемира или шерсти спокойных оттенков прекрасно впишутся в ваш гардероб. Выбирайте свитера прямого кроя или оверсайз.

8. Платье





Можно выбрать как легендарное маленькое черное платье, так и совершенно другое. Например, сейчас актуальны модели прямого кроя, а также полуприлегающего силуэта.

9. Пальто





Классическое пальто прямого кроя пользуется все большей популярностью. Его можно сочетать как с одеждой официального или повседневного стиля, так и спортивного.

10.Обувь





Бесспорно, в гардеробе должны быть туфли на высоком или низком каблуке. Также хорошим решением будет приобрести грубые сапоги или ботинки - они отлично сочетаются даже с легкими платьями. И куда же без кроссовок, которые подойдут для активной прогулки.

11. Аксессуары





Сумочки различных размеров, солнцезащитные очки, серьги, подвески и кольца - все это расставляет акценты и помогает сделать образ законченным.