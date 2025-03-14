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Сны и кино: пять фильмов на выходные для тех, кто хочет отоспаться
Рабочая неделя заканчивается Всемирным днем сна, и этот праздник будто подсказывает планы на выходные всем, кто хочет просто отоспаться. Вместе с онлайн-кинотеатром VOKA от А1 собрали подборку фильмов про сны, которые сложно забыть.
"Стертая реальность" (2007)
Билл - одинокий ночной уборщик в офисном здании. Он слушает оперную музыку в плеере и увлекается "осознанными сновидениями". В своих снах он обладает способностью совершать поступки, на которые у него не хватает смелости в реальной жизни, и так реальность вообще перестает его интересовать. Гарри - бизнесмен средних лет, чей брак трещит по швам. Он не торопится возвращаться домой после работы, а остается в офисе допоздна и может проспать за своим рабочим столом до ночи. Трэвис последние годы своей жизни пытается справиться с воспоминаниями о своем прошлом. Все трое связаны между собой не во сне, а наяву.
"Мечта" (2008)
Чжина начинают наяву и во сне преследовать весьма странные и довольно реалистичные сновидения. В одну из ночей мужчина просыпается, увидев во сне автокатастрофу со своим участием. Следуя интуиции, он отправляется на место аварии и видит, что катастрофа действительно произошла. Но виновник не он, а женщина по имени Ран. Чжин начинает понимать, что все его сны непонятным образом отражаются на жизни этой незнакомки.
"Спящая принцесса" (2017)
Фантазерка Коконэ обожает спать. Где бы она ни засыпала - дома или в школе, ей всегда снится один сон. Действие происходит в королевстве, похожем на ее родной город, а принцесса Ансьен, владеющая искусством магии, как две капли воды похожа на Коконэ. Девушке кажется, что фантастические сновидения как-то связаны с ее жизнью, и однажды эта догадка получит подтверждение.
"Сны" (2015)
В центре сюжета - работа Агентства осознанных сновидений. С помощью современных технологий эксперты погружают пациента в особое состояние и ведут по лабиринтам сна, чтобы узнать, о чем предупреждают навязчивые кошмары.
"Инсомния" (2017)
В заброшенную психиатрическую клинику приезжает новаторская театральная труппа, чтобы отрепетировать пьесу, написанную пациентами клиники много лет назад. Одно из условий - актеры должны отказаться от сна. Постепенно их восприятие реальности начинает меняться.
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