Сны и кино: пять фильмов на выходные для тех, кто хочет отоспаться news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/126d1273-72a5-49e8-a86d-d26aa186dfe5/conversions/38add2a5-a243-4564-be7e-8823339ff85c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/126d1273-72a5-49e8-a86d-d26aa186dfe5/conversions/38add2a5-a243-4564-be7e-8823339ff85c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/126d1273-72a5-49e8-a86d-d26aa186dfe5/conversions/38add2a5-a243-4564-be7e-8823339ff85c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/126d1273-72a5-49e8-a86d-d26aa186dfe5/conversions/38add2a5-a243-4564-be7e-8823339ff85c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Рабочая неделя заканчивается Всемирным днем сна, и этот праздник будто подсказывает планы на выходные всем, кто хочет просто отоспаться. Вместе с онлайн-кинотеатром VOKA от А1 собрали подборку фильмов про сны, которые сложно забыть.

"Стертая реальность" (2007) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9021491f-8a0b-4019-ac18-c8c600deb0a5/conversions/bbe410cd-2d33-4479-9bca-8d1e675870d8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9021491f-8a0b-4019-ac18-c8c600deb0a5/conversions/bbe410cd-2d33-4479-9bca-8d1e675870d8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9021491f-8a0b-4019-ac18-c8c600deb0a5/conversions/bbe410cd-2d33-4479-9bca-8d1e675870d8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9021491f-8a0b-4019-ac18-c8c600deb0a5/conversions/bbe410cd-2d33-4479-9bca-8d1e675870d8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Билл - одинокий ночной уборщик в офисном здании. Он слушает оперную музыку в плеере и увлекается "осознанными сновидениями". В своих снах он обладает способностью совершать поступки, на которые у него не хватает смелости в реальной жизни, и так реальность вообще перестает его интересовать. Гарри - бизнесмен средних лет, чей брак трещит по швам. Он не торопится возвращаться домой после работы, а остается в офисе допоздна и может проспать за своим рабочим столом до ночи. Трэвис последние годы своей жизни пытается справиться с воспоминаниями о своем прошлом. Все трое связаны между собой не во сне, а наяву.

"Мечта" (2008) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e125a0e-e854-492e-b3cc-f06a6b048577/conversions/da5d9fdd-8a29-4740-bac4-f33810b3d959-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e125a0e-e854-492e-b3cc-f06a6b048577/conversions/da5d9fdd-8a29-4740-bac4-f33810b3d959-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e125a0e-e854-492e-b3cc-f06a6b048577/conversions/da5d9fdd-8a29-4740-bac4-f33810b3d959-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e125a0e-e854-492e-b3cc-f06a6b048577/conversions/da5d9fdd-8a29-4740-bac4-f33810b3d959-xl-___webp_1920.webp 1920w

Чжина начинают наяву и во сне преследовать весьма странные и довольно реалистичные сновидения. В одну из ночей мужчина просыпается, увидев во сне автокатастрофу со своим участием. Следуя интуиции, он отправляется на место аварии и видит, что катастрофа действительно произошла. Но виновник не он, а женщина по имени Ран. Чжин начинает понимать, что все его сны непонятным образом отражаются на жизни этой незнакомки.

"Спящая принцесса" (2017) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8ddeb7e-7b97-4112-9a3a-516bebba36ef/conversions/1a2a564c-748d-424f-afae-d8182956231f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8ddeb7e-7b97-4112-9a3a-516bebba36ef/conversions/1a2a564c-748d-424f-afae-d8182956231f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8ddeb7e-7b97-4112-9a3a-516bebba36ef/conversions/1a2a564c-748d-424f-afae-d8182956231f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8ddeb7e-7b97-4112-9a3a-516bebba36ef/conversions/1a2a564c-748d-424f-afae-d8182956231f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Фантазерка Коконэ обожает спать. Где бы она ни засыпала - дома или в школе, ей всегда снится один сон. Действие происходит в королевстве, похожем на ее родной город, а принцесса Ансьен, владеющая искусством магии, как две капли воды похожа на Коконэ. Девушке кажется, что фантастические сновидения как-то связаны с ее жизнью, и однажды эта догадка получит подтверждение.

"Сны" (2015) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8660414-1e01-44b2-87f1-7550969ef1fe/conversions/0c7eea2e-7d5c-4ec8-bd14-e198bc815c55-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8660414-1e01-44b2-87f1-7550969ef1fe/conversions/0c7eea2e-7d5c-4ec8-bd14-e198bc815c55-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8660414-1e01-44b2-87f1-7550969ef1fe/conversions/0c7eea2e-7d5c-4ec8-bd14-e198bc815c55-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8660414-1e01-44b2-87f1-7550969ef1fe/conversions/0c7eea2e-7d5c-4ec8-bd14-e198bc815c55-xl-___webp_1920.webp 1920w

В центре сюжета - работа Агентства осознанных сновидений. С помощью современных технологий эксперты погружают пациента в особое состояние и ведут по лабиринтам сна, чтобы узнать, о чем предупреждают навязчивые кошмары.

"Инсомния" (2017) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f443b04-cf56-4cc5-80dd-2de10be76f23/conversions/a269b554-1df1-4848-bc7e-297cc990343f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f443b04-cf56-4cc5-80dd-2de10be76f23/conversions/a269b554-1df1-4848-bc7e-297cc990343f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f443b04-cf56-4cc5-80dd-2de10be76f23/conversions/a269b554-1df1-4848-bc7e-297cc990343f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f443b04-cf56-4cc5-80dd-2de10be76f23/conversions/a269b554-1df1-4848-bc7e-297cc990343f-xl-___webp_1920.webp 1920w

В заброшенную психиатрическую клинику приезжает новаторская театральная труппа, чтобы отрепетировать пьесу, написанную пациентами клиники много лет назад. Одно из условий - актеры должны отказаться от сна. Постепенно их восприятие реальности начинает меняться.

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