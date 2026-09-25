Сотни мертвых детенышей китов нашли на пляжах юга Аргентины

"В этом сезоне смертность (среди молодых китов) особенно высока", - заявил известный аргентинский биолог, главный научный сотрудник Лаборатории морских млекопитающих в Национальном патагонском центре (CENPAT) Мариано Коскарелла. По его словам, особенно много смертей зарегистрировано в провинции Чубут, где первые случаи начали фиксировать еще в июне.

Коскарелла заявил, что ветеринары подозревают вспышку рожистого воспаления - серьезного заболевания, вызываемого бактериями, обычно встречающимися на коже этих млекопитающих. "По всей видимости, это естественная причина, однако мы не можем полностью исключить влияние человеческой деятельности", - сказал биолог.

Власти провинции Чубут заявили, что тесно сотрудничает с научным сообществом для разгадки тайны гибели детенышей китов.

Город-порт Пуэрто-Мадрин и расположенный неподалеку полуостров Вальдес являются важным местом размножения южных китов, которые вырастают до 17 м в длину и весят в среднем 40 тонн, что примерно эквивалентно весу четырех слонов.

В 2025 году в этом районе было зафиксировано рекордное количество китов - 2110 особей, в том числе 800 детенышей. В этом году власти насчитали 1375 особей, в том числе почти 400 телят. При этом исследователи пока не считают нынешнюю гибель угрозой для всей популяции: южные гладкие киты живут в среднем более 60 лет.

Рожистое заболевание китообразных - это опасная бактериальная инфекция, вызываемая палочкой Erysipelothrix rhusiopathiae. Болезнь протекает в двух формах: кожная и септическая. В дикой природе септическая форма приводит к тому, что киты выбрасываются на берег или погибают в воде. В условиях неволи заболевание успешно лечится антибиотиками на ранних стадиях, а для контроля инфекции используется профилактическая вакцинация.