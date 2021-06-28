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Сотрудники ГАИ помогли в Минске спасти утят

В столице сотрудники ГАИ пришли на помощь горожанам, пытавшимся достать утят из колодца канализации. В плен пернатые попали на улице Труса. При помощи подручных средств минчанам и сотрудникам ДПС удалось выпустить из западни восьмерых птенцов.


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