Современные мегаполисы и курорты без визы: почему белорусы все чаще едут в Китай

Китай становится все более популярным направлением для отдыха у белорусов. Экскурсии, шоп-туры или пляжный отдых - турист может выбрать отпускное направление на любой вкус.

Этому способствует безвиз между Беларусью и КНР, а также прямые авиарейсы. Так, из Минска китайскими авиалиниями можно улететь в Пекин и Сиань. А "Белавиа" летает в мегаполис Урумчи, на остров Хайнань.

Как отмечают представители туротрасли, спрос опережает предложение. Если ехать самостоятельно, в целом по Китаю можно найти жилье на любой вкус и кошелек. Бюджетные хостелы обойдутся от 15 до 30 долларов за ночь, уровень отелей средней категории - от 40 до 70 долларов. Если нужны комфорт и роскошь, цены стартуют от 100 долларов и выше. Для тех, кто хочет узнать больше о китайской культуре или архитектуре, всегда можно выбрать авторские туры. Например, поездки по Великой Китайской стене или на экскурсии в древние города.

А еще популярность набрали круизы. "Санья - курорт, это хорошо. Но интересны также историческая столица Сиань, современная столица КНР Пекин, финансовый центр Шанхая, промышленный центр Гуанчжоу, Шэньчжэнь", - перечислила генеральный секретарь ассоциации китайских компаний Чжао Цинцю.

Китайская столица принимает значительное количество иностранных туристов, приезжающих в Поднебесную. За первое полугодие 2026 года количество пересечений границы в аэропортах Пекина превысило 10 млн.

Безвизовые режимы, упрощенные мобильные платежи также сделали экскурсии более популярными. Мобильные сервисы позволяют иностранным туристам, в том числе и из Беларуси, легко привязывать зарубежные банковские карты и региональные электронные кошельки к основным китайским платформам мобильных платежей.

Бурный рост въездного туризма также способствует увеличению числа поездок на скоростных поездах. С января по июль железные дороги Китая обслужили почти 15 млн пассажирских поездок иностранных туристов. Маршрутная сеть позволяет спланировать путешествия максимально удобно.

На территории современного Национального археологического парка "Нюхэлян" 5 тыс. лет назад, задолго до первых империй, зарождалась китайская цивилизация, звучали ритуальные песни и сверкал нефрит. Сегодня от города Чаоян до парка можно добраться на автобусе или машине. Также есть возможность на скоростном поезде до станции Нюхэлян доехать непосредственно из Пекина и пересесть на экскурсионный автобус. Археологический комплекс расположен недалеко от города Чаоян в провинции Ляонин (состоит из множества связанных археологических памятников) обнаружен комплекс был лишь в 1980-х годах. Тогда же начались и масштабные раскопки. Охраняемая площадь составляет почти 60 кв. км.

Алексей Ковалев, научный сотрудник Института востоковедения РАН:

"Есть сооружения, имеющие определенную астрономическую направленность. Например, на созвездие Большой Медведицы. Это связано с сельскохозяйственным циклом, потому что народы были земледельцами, и для них было важно отсчитать время, когда собирать урожай и когда возделывать поля".

Хуншань - одна из первых культур на территории Китая, которая вошла в стадию формирования раннего государства. Она считается важнейшим звеном в происхождении китайской цивилизации. В выставочном зале, расположенном на территории комплекса, можно увидеть оригинальные артефакты из нефрита, фигурки и ритуальные предметы.

"В музее в основном представлены нефритовые изделия, каменные орудия и керамика, найденные в этот период. Самым узнаваемым нефритовым изделием культуры Хуншань в Нюхэляне является нефритовый дракон-свинья. Это самая знаковая нефритовая находка. Ее изображение используется даже в логотипах некоторых банков, а также является символом провинции Ляонин", - рассказала экскурсовод Чжан Минъи.

В музее представлена реплика головы богини Хуншань. Оригинал хранится в провинциальном институте археологии. Эта находка - одна из самых важных и интересных в древней истории Поднебесной. До сих пор ученые гадают, кто была эта женщина.

В музее на базе комплекса можно увидеть в том числе и макеты жизни людей, обитавших на этих землях тысячи лет назад.

Нюхэлян представлял собой условно-политическую столицу позднего периода культуры Хуншань. Здесь находятся культовые сооружения и захоронения. По сути, важный религиозно-административный центр. Философию древней культуры не первый год анализируют эксперты.

"Культура Хуншань имеет глубокие исторические корни, при этом она активно взаимодействовала с окружающими регионами. В прошлом ее называли культурой промышленности и торговли, в Северо-Восточной Азии преобладал охотничий и рыболовческий уклад, а не земледелие. Поэтому поселения были небольшими, а культурный слой тонким. Долгое время о них почти ничего не знали, однако после открытия ритуальных комплексов это место привлекло внимание в Китае и за рубежом", - поделился исторической справкой археолог, специалист по культуре Хуншань Го Дашунь.

С какими сложностями сталкиваются бренды из Поднебесной при работе на различных рынках. Готовы ли они приходить в Беларусь. Как растет китайский экспорт, несмотря на давление со стороны. Об этом и не только рассказали в проекте "В эфире Китай".