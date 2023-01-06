Специалист рассказала, как выбрать зимнюю стеклоомывающую жидкость для автомобиля

Качественная "незамерзайка" должна не только хорошо очищать лобовое стекло автомобиля, но и быть безопасной для водителя и пассажиров. О том, как выбрать правильную стеклоомывающую низкозамерзающую жидкость, рассказала врач-гигиенист отделения коммунальной гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Вероника Лонская.

С наступлением холодов самым ходовым товаром среди автолюбителей становитсяомывающая жидкость для стекол - так называемая незамерзайка.Купить ее можно везде - в супермаркетах, на заправках, в автомагазинах, в интернете, на обочинах вдоль трасс. Но иногда такие покупки оборачиваются трагедией...

Метанол - бесцветная прозрачная летучая жидкость, по вкусу и запаху напоминающая этиловый спирт. Это токсичное вещество, которое при вдыхании, проникновении через неповрежденную кожу и, в особенности при употреблении внутрь, может вызвать острое отравление.

В некачественных стеклоомывающих жидкостях концентрация метилового спирта порой может достигать 33,5 % при норме не более 0,05 % (то есть превышение нормы в 670 раз!).

Чтобы не допустить попадания на рынок столицы такого опасного товара, специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска регулярно проводят надзорные мероприятия за реализацией и производством данной продукции с лабораторным контролем на соответствие гигиеническим нормативам в части содержания метилового спирта.

"За осенне-зимний период 2021-2022 годов лабораторной службой города выявлено 22 образца (пробы) стеклоомывающих жидкостей импортного производства, не соответствующих установленным требованиям по содержанию метилового спирта, - рассказала Вероника Лонская. - За данный период выявлено порядка 2 тыс. единиц стеклоомывающей жидкости (общим объемом около 8,2 тыс. л), не соответствующей требованиям установленных нормативов по показателю "объемная доля метанола", в том числе запрещенной к реализации постановлениями главного государственного санитарного врача Республики Беларусь".

Как выбрать качественную стеклоомывающую жидкость

Вот несколько советов, которые помогут вам не стать жертвой контрафакта:

В торговой сети можно встретить различные антиобледенительные жидкости, жидкие противогололедные реагенты и иные средства с аналогичной областью применения. Такие жидкости легко спутать с автомобильными стеклоомывателями, потому что они имеют схожий цвет, этикетку и разливают их в одинаковые емкости. Но использовать антиобледенительные и противогололедные средства в качестве стеклоомывателя НЕЛЬЗЯ, потому что концентрация метилового спирта в них превышает допустимое значение.

На упаковке с антиобледенительной жидкостью и противогололедным реагентом будет указано, что средство безопасно для лакокрасочных изделий, предназначено для очистки металлических, пластиковых, бетонных и других покрытий и поверхностей от снега, наледи. Но при этом ничего не будет сказано о транспортных средствах.