Студентки АмГУ создали умный жгут-турникет для остановки кровотечений

Фото: Амурский государственный университет

Студентки Амурского государственного университета (АмГУ) в Благовещенске создали умный жгут-турникет для остановки кровотечений. О разработке сообщила пресс-служба вуза.

Новое устройство оснащено электронной системой управления с возможностью автоматически контролировать силу сжатия, время наложения и температуру воздуха. Управляет системой микроконтроллер, пояснили в АмГУ.

"Разработка команды АмГУ призвана сделать применение жгута более понятным и контролируемым", - говорится в сообщении.

Если сила сжатия становится слишком высокой и появляется угроза повреждения здоровых тканей, загорается светодиод - он сигнализирует о необходимости ослабить жгут. Кроме того, прибор оборудован таймером, который следит за допустимым временем наложения. Таймер включается автоматически при достижении нужного уровня давления, а информация о длительности наложения выводится на экран.

Сегодня для остановки сильного кровотечения повсеместно применяется обычный жгут. Однако правильность его использования во многом зависит от подготовки и опыта человека, отметили в университете. Нужно помнить или фиксировать время наложения, контролировать силу затягивания и учитывать температуру воздуха. Ошибки при этом могут привести к повреждению здоровых тканей и сосудов.

Разработка АмГУ позволит сделать остановку кровотечения более контролируемой и понятной, а также поможет избежать нежелательных последствий.