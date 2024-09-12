Свадьба в октябре: благоприятные даты и приметы на счастье для новобрачных

Осень - красивая пора для свадьбы, когда получаются яркие фотографии, а палящее солнце не мешает веселью. Мы подготовили для вас красивые и благоприятные даты для бракосочетания и список примет, которые принесут счастье в семью.

Счастливые приметы на свадьбу

После торжества переступать порог вашего дома муж должен с женой на руках. Это будет означать, что он будет любить ее и уважать. На свадьбу жених должен пойти с монеткой в правом ботинке. Это принесет богатство в семью. А монетку нужно будет хранить. На счастье жених и невеста должны разбить первый бокал шампанского. По осколкам можно понять, кто родится: мелкие - девочка, крупные - мальчик. Роспись должна быть после полудня, чтобы брак был счастливым и долгим. Дождь или снег во время свадьбы - предвестники спокойной и мирной совместной жизни. После росписи молодожены должны посмотреть в зеркало и улыбнуться, чтобы жизнь была счастливой. Ваша семья будет неразлучна, если с момента встречи в день свадьбы и до надевания кольца вы не будете отходить друг от друга. В паре будет мир и взаимопонимание, если свадебный торт будет резать невеста, а жених - поддерживать нож. Тогда первый кусочек должен достаться невесте, второй - жениху, остальные - гостям. Шоколадка, съеденная брачующимися втайне от всех до церемонии, сулит сладкую жизнь семье. Если кто-то из молодых споткнулся во время росписи, значит, он нашел свою настоящую половинку.

Красивые даты для свадьбы в октябре 2024 года

Самые красивые даты для бракосочетания: 04.10.2024, 10.10.2024, 14.10.2024, 20.10.2024, 24.10.2024.

Лучшие даты для свадьбы в октябре 2024 года

День, в который пара официально становится семьей перед законом и Богом, нужно выбирать с умом. Конечно, благоприятные дни не дадут 100-процентную гарантию вашему счастью, потому что многое зависит от самих брачующихся.

По православному церковному календарю

Если кроме официальной росписи в ЗАГСе молодые захотят венчаться, то нужно учитывать дни, когда таинство брака проводить нельзя, а когда - можно.

Церемония не может проходить:

во вторник, четверг, субботу;

в Пасху, накануне великих и двунадесятых праздников;

в многодневные посты (Великий, Апостольский, Рождественский, Успенский);

в дни и накануне Усекновения главы Иоанна Предтечи и Воздвижения Креста Господня;

в день, предшествующий престольным храмовым праздникам;

в Сырную седмицу, в продолжение Святок и Пасхальной (Светлой) седмицы.

Самыми благоприятными днями можно считать: 04.10.2024, 13.10.2024, 14.10.2024.

По китайскому восточному календарю

В 2024 году - в год Зеленого Деревянного Дракона - заключаются одни из самых крепких браков. Ведь это существо олицетворяет благородство, стойкость, силу, процветание.

Счастливые даты в этот год содержат в себе числа 1, 6, 7, и не содержат 3 и 8.

По лунному календарю

Есть поверье, что все начинания увенчаются успехом, если будут совпадать с периодом растущей Луны. Браки, заключенные в такие дни будут крепкими и плодотворными.

А вот день перед началом роста Луны, полнолуние или лунное затмение - не самые удачные для бракосочетания.

Таким образом, лучший период для свадьбы и росписи: 3-16 октября.