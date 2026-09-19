Ученые обнаружили в Кревском замке артефакты времен Первой мировой войны

В Кревском замке начался новый этап исследовательских и реставрационных работ, сообщили в Институте истории Национальной академии наук Беларуси.

На данный момент на территории замка работает экспедиция, которую возглавляет ведущий научный сотрудник Олег Дернович. Специалисты Института истории НАН трудятся совместно с коллегами из компании "Белреставрация".

Ключевая задача текущего сезона - обнаружить следы старого замкового моста и определить, где прежде проходили рвы. Это связано с планами восстановить два моста и рвы по обеим сторонам замка. За его стенами археологи уже нашли остатки свалки, относящейся к временам Первой мировой войны. Среди находок - несколько бутылок, в том числе экземпляры с клеймом завода Хартвига Канторовича из Познани. Есть и другие не менее интересные находки. Под готической аркой залегают камни, по которым ученые смогли определить уровень воды, попадавшей в замок. Через эту арку вода из окрестных водоемов попадала в пруд, находившийся на территории детинца. Также были установлены параметры рва, располагавшегося в 4-4,5 м от стен замка.

Впереди экспедицию ждет разборка завала в Княжеской башне. Это необходимо для подготовки проекта ее реконструкции. Уже известно, что в башне обнаружены неизвестные архитектурные элементы и фрагменты фресок замка.

Фото: myfin.by