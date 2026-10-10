Ученые обнаружили в тропическом лесу Колумбии гигантскую кувшинку

Ученые обнаружили новый вид кувшинок, который вошел в число крупнейших в мире. Примечательно, что толчком к открытию послужил обычный снимок, опубликованный в социальной сети.

Несколько лет назад один из пользователей выложил в соцсети фотографии, сделанные в колумбийском регионе Инирида. На кадрах были запечатлены кувшинки. Спустя время эти публикации привлекли внимание ботаников из Королевских ботанических садов Кью в Великобритании. Специалисты заметили, что естественный ареал уже известных науке кувшинок не охватывает эту территорию.

Чтобы проверить догадку, исследователи отправились в экспедицию в тропические леса Инириды, где обнаружили растения и собрали материал для дальнейшего изучения. Анализ подтвердил, что найденная кувшинка принадлежит к ранее неизвестному виду, который получил название Victoria colombiana.

По оценкам ботаников, новый вид находится на грани исчезновения. В дикой природе сохранилось лишь от 30 до 50 экземпляров. Ученые призвали принять меры для спасения растения.

Фото: magnific.com