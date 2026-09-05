Ученые предположили, что Луна могла образоваться всего за пять часов

Исследователи из Юго-западного научно-исследовательского института выдвинули новую гипотезу формирования Луны, согласно которой естественный спутник Земли мог образоваться всего за несколько часов.

Традиционная теория гласит, что Луна появилась после столкновения ранней Земли с протопланетой Тейя. В новой работе ученые впервые приняли во внимание прочностные характеристики пород обоих небесных тел - прежде этот фактор в расчетах не учитывался.

Тейя по своим размерам была сопоставима с Марсом. С помощью современных вычислительных моделей специалисты проследили, как прочность геологических пород меняется в зависимости от температуры. Выяснилось, что более горячие тела оказывались менее устойчивыми и при столкновении быстрее разрушались, тогда как холодные объекты с большей вероятностью сохраняли свою структуру.

В смоделированных сценариях Луна полностью сформировалась в течение всего пяти часов после удара. Прежние представления предполагали, что этот процесс был значительно более длительным - спутник постепенно рос за счет слипания обломков породы.

Новые данные могут пролить свет на некоторые необычные свойства Луны, в том числе на содержание в ней летучих веществ.