В горном массиве Казахстана обнаружили ранее неизвестный вид бабочек

Международный коллектив ученых из Казахстана и Великобритании обнаружил ранее неизвестный вид бабочек в горном массиве Аркалы на востоке Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева.

По данным официального сообщения, найденный экземпляр относится к семейству Noctuidae (совки) и подсемейству Bryophilinae. Новому виду присвоили научное наименование Scythobrya kozybayevi Volynkin & Titov. Название дано в честь выдающегося советского и казахстанского историка Манаша Козыбаева, а также энтомологов Сергея Титова и Антона Волынкина, которые непосредственно открыли этот вид.

В университете отметили, что это событие вписало имя академика Козыбаева не только в историю национальной науки, но и в международную зоологическую номенклатуру.

Описанный вид принадлежит к ночным насекомым. Внешне он отличается темно-коричневой окраской передних крыльев, светло-коричневым оттенком задних крыльев и серо-бурым цветом тела. Результаты исследования были напечатаны в ноябрьском выпуске профильного научного журнала Entomological Studies, где также представили фотоподтверждение находки.

Фото носит иллюстративный характер