В Беларуси заработал сервис Huawei Pay - рассказываем, как им пользоваться

В Беларусь пришла система мобильных платежей Huawei Pay, спомощью которой можно оплачивать покупки смартфоном Huawei. Давайте посмотрим, как работает этот платежный сервиси чем он может быть полезен.



Возможности системы

Платежный сервис Huawei Pay позволяет быстро оплачивать покупки без использования наличных и физической банковской карты. Это можно делать во многих магазинах, ресторанах, кафе, аптеках и других торговых точках. Достаточно приложить гаджет к бесконтактному терминалу - платеж будет проведен за доли секунды.

Платежный сервис от Huawei действует по всей Беларуси и во многих других странах. Особенно он распространен в азиатском регионе, а наиболее популярен в Китае, где и был разработан. Также им можно воспользоваться в России.

Это простое и удобное платежное средство, которым можно пользоваться в том числе во время заграничной поездки.

Что нужно делать

Сервис работает вместе с приложением "Кошелек Huawei", которое предустановлено в устройствах Huawei либо его можно скачать в AppGallery.

Транзакции проводятся через платежную систему UnionPay, поэтому к виртуальному кошельку необходимо также привязать соответствующую банковскую карту. Но подойдет не каждая, а именно того банка, который сотрудничает с сервисом. Среди белорусских к таковым относится Беларусбанк. Но, вероятнее всего, скоро пул банков расширится.

На каких устройствах работает

В Беларуси платежный сервис Huawei Pay работает на всех смартфонах Huawei с фирменной оболочкой EMUI 12 и выше, в которых имеется чип NFC. Он точно есть во флагманских моделях, таких как Huawei P60 и P60 Pro, Huawei Mate 50 и Mate 50 Pro. С ним "дружат" и популярные молодежные смартфоны, такие как Huawei Nova 11, 11 Pro и 11i.

А в последние годы все чаще поддержку NFC получают даже бюджетные модели. Среди них - Huawei Nova Y61, Y70 и Y91. И это только те, которые вышли в текущем и прошлом годах. А ведь данная технология применяется и в более ранних устройствах.





В теории, бесконтактную оплату через Huawei Pay можно проводить также с помощью некоторых моделей смарт-часов Huawei. Правда, в Беларуси такая возможность пока не поддерживается, но, возможно, будет реализована в будущем.

Какие карты поддерживаются

Платежи в Huawei Pay проходят через платежную систему UnionPay. Такие карточки в Беларуси выдают два банка: Белгазпромбанк и Беларусбанк. В настоящий момент сервис доступен только для держателей карточек Беларусбанка, но в будущем этот список планируют расширить.

В Беларусбанке карту UnionPay со сроком действия 4 года можно оформить в белорусских рублях, российских рублях, долларах США или китайских юанях. Все варианты - международные и могут быть использованы для оплаты за рубежом. Если заказывать удаленно (через сайт, мобильный или интернет-банкинг), то выпуск карты UnionPay Gold будет стоить 15 рублей, а UnionPay Platinum - 30 рублей. Оформление в офисе банка обойдется дороже на 5 и 10 рублей соответственно.

После получения и активации карты останется только привязать ее к своему кошельку через мобильное приложение. В дальнейшем "пластиком" можно даже не пользоваться - расплачиваться поможет смартфон.

Как привязать карту

Huawei Pay настраивается через приложение "Кошелек Huawei". Во многих смартфонах Huawei оно стоит по умолчанию. Если по каким-то причинам отсутствует, то его всегда можно скачать через магазин AppGallery. Перед тем как начать пользоваться сервисом, обязательно обновите приложение до самой последней версии.

Для привязки карты откройте "Кошелек Huawei", затем нажмите на кнопку с символом "+" и следуйте инструкциям. Сразу же можно дать разрешение включать NFC автоматически всякий раз, когда вы будете открывать мобильный кошелек.





Данные карты можно ввести вручную, но проще отсканировать их через камеру. Для этого нужно дать разрешение приложению на съемку фото и видео. Также стоит предоставить доступ к фото и мультимедиа.





После того как вы ввели реквизиты карточки (или отсканировали ее), нужно принять условия и указать номер телефона. На номер придет SMS с кодом, после ввода которого карточка будет привязана к Huawei Pay. Весь процесс настройки занимает не больше пары минут.

Как оплачивать

При расчетах смартфоном Huawei достаточно поднести его к терминалу платежной системы и подтвердить оплату выбранной картой. Оплата пройдет за cчитанные доли секунды. При этом совсем не обязательно, чтобы устройство было подключено к интернету. Главное, чтобы был включен NFC.

Насколько безопасны платежи

Транзакции в Huawei Pay полностью безопасны и защищены от постороннего вмешательства. Сервис не хранит данные карточки в смартфоне и не передает продавцу информацию о транзакции, которую можно связать с покупателем. Вместо этого используется токен - цифровой аналог карточки, который передается в зашифрованном виде.

Кроме того, все транзакции осуществляются только после подтверждения PIN-кодом, отпечатком пальца или сканированием лица. А при крупных платежах запрашивается дополнительная верификация, что исключает вероятность кражи денег. По сути, уровень безопасности, обеспечиваемый Huawei Pay, аналогичен тому, что используют банки.

И что получаем