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В Ботаническом саду расцвели десятки видов разноцветных рододендронов
Пестрая палитра красок и неповторимость природного дизайна! Время сезонного цветения кустарников, деревьев и летних цветов. В Ботаническом саду расцвели десятки видов разноцветных рододендронов, растения семейства вересковых. Некоторые ранние виды уже отцвели, другие только готовятся раскрыть свои бутоны. Распускаются поэтапно и цветут до конца лета. Богатая сокровищница Ботанического сада насчитывает более 70 видов и почти 140 разновидностей рододендронов.
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