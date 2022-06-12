Пестрая палитра красок и неповторимость природного дизайна! Время сезонного цветения кустарников, деревьев и летних цветов. В Ботаническом саду расцвели десятки видов разноцветных рододендронов, растения семейства вересковых. Некоторые ранние виды уже отцвели, другие только готовятся раскрыть свои бутоны. Распускаются поэтапно и цветут до конца лета. Богатая сокровищница Ботанического сада насчитывает более 70 видов и почти 140 разновидностей рододендронов.