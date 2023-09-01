В календаре магнитных бурь на сентябрь 2023-го отмечен один опасный день

Предварительныйпрогнозвозмущений магнитного поля Земли на сентябрь для Беларуси составили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН. Он, безусловно, порадует метеопатов, сообщает1prof.by.



Эксперты утверждают, что в первый месяц осени белорусам не стоит опасаться сильных геомагнитных событий. Прогнозируется, что индекс магнитной активности почти весь сентябрь будет находиться в зеленой спокойной зоне.

Как, первый и второй день осени не будет отличаться активностью солнечной энергии. Нас ждет геомагнитное затишье - состояние Земли будет находиться в пределах 3 баллов. Такие же колебания прогнозируются еще трижды: с 6 по 8 сентября, с 15 по 17 число, а также в конце месяца - с 23 по 25 сентября. В целом же в течение месяца Солнце впадет в спячку, а геомагнитное поле не превысит отметку в 2 балла.

Однако в календаре магнитных бурь на сентябрь 2023-го отмечен лишь один

опасный день - 14 сентября