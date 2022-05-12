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Редкая магнолия зацвела в Витебске

В Ботаническом саду Витебского госуниверситета имени Машерова зацвела редкая магнолия - древнее реликтовое растение родом из Японии. Витебское деревце выращено из посадочного материала, привезенного из Дрезденского ботанического сада. Этой магнолии 26 лет. И это всего третье цветение за эти годы.
Со дня на день в саду зацветут и сакуры. Этот период в японской культуре символизирует возрождение и начало новой жизни.
В коллекции Витебского ботанического сада более двух с половиной тысяч видов и сортов растений.