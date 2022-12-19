Во что играют белорусы: топ-10 популярных игр для смартфонов с AppGallery

Белорусские пользователи смартфонов Huawei предпочитают играть в шутеры и стратегии. Также им нравится заниматься виртуальным ремонтом в домах, разбивать сады и управлять городами. В магазине приложений AppGallery игр значительно прибавилось, появилось много ярких тайтлов. Мы составили список из 10 самых популярных мобильных игр, которые белорусские пользователи смартфонов Huawei скачивают чаще всего.

1. Tanks Blitz PVP битвы





Знаменитый симулятор танковых сражений в режиме 7 на 7, который известен многим. Игрокам доступно более 400 моделей танков, среди них есть как скрупулезно воссозданные реальные исторические машины, так и фантастическая техника из комиксов, аниме и прочих придуманных миров. Бойцов ждут жаркие танковые дуэли с продуманной физикой повреждений, а в перерыве между боями их можно улучшать и модифицировать. Игра хорошо оптимизирована под разные устройства, поэтому в ней комфортно проводить время как на бюджетных аппаратах, так и на флагманских смартфонах, где видна максимальная детализация и можно оценить крутые спецэффекты. Понятный геймплей и зрелищные сражения сделали ее крайне популярной среди владельцев смартфонов.

2. Last Shelter: Survival





Цель игры одновременно простая и сложная - в ней нужно выжить. Причем сделать это надо в мире постапокалипсиса, населенном зомби и другими враждебно настроенными существами. Для этого нужно отстроить последнее убежище, наладить поставку ресурсов, изучить технологии и собрать войско. Давать отпор ордам оживших мертвецов помогают герои, поделенные на три фракции. Каждый имеет уникальные навыки, которые могут быть полезны при различных ситуациях. В игровой процесс вносят немалое разнообразие временные события, а объединяясь с другими игроками в альянсы, можно открыть доступ к новым заданиям и трофеям. Игра получилась очень атмосферной.

3. Standoff 2





Тактический экшен-шутер от первого лица, вдохновленный легендарной серией Counter-Strike. Две команды поливают друг друга огнем из разнообразного стрелкового оружия в 5 режимах на 8 картах. В игре нет автоприцеливания, а управление поначалу может показаться неудобным. Особенно тем, кто не играл ранее в мобильные шутеры. Но если приноровиться и освоиться, то вам откроется невероятно увлекательная игра. Самое приятное, что донат здесь не влияет на результаты матча - за деньги можно купить лишь всякие украшения и скины на оружие. А само оружие можно приобрести исключительно за игровую валюту. Кроме того, доступна торговля между игроками. Классика жанра шутера - за это Standoff 2 и ценят игроки.

4. Homescapes





Уютная и отнюдь небанальная игра в жанре "три в ряд". Располагаете рядом несколько одинаковых фишек за ход - и хоп, они пропали! А вы за это получаете бонусы. От других представителей жанра Homescapes отличает наличие сюжета и всяких интересных задач, которыми сопровождается основной геймплей. Например, в одной из них нужно расстелить ковер, закрасив его в зеленый цвет. В других - тащить пончики до края экрана, колоть орехи при помощи бонусов, убирать расползающуюся пену и т. д. Не скучать помогают также тщательно проработанные персонажи: очаровательный дворецкий Остин, его родители Оливия и Уильям. Они ведут задушевные диалоги, дают остроумные комментарии происходящему, а их дом становится краше и уютнее благодаря усилиям игрока.

5. LordsMobile

Многопользовательская онлайн-стратегия с элементами RPG. Собираете могучую армию, исследуете магические земли, воюете с монстрами и другими царствами. Но мало просто набрать солдат. Перед боем необходимо задуматься о стратегии и тактике: выстроить войска, правильно выбрать соотношение между пехотой, лучниками, кавалерией и баллистами, плюс нанять талантливых полководцев. В поход солдат ведут герои, которые сами по себе выступают в роли грозной боевой единицы. Причем они могут сражаться на арене в PvP-режиме против других героев противника.

6. Fishdom





Еще одна популярная игра в жанре "три в ряд". Ее создатели нашли свой подход, чтобы "зацепить" игроков. Главная фишка Fishdom - это возможность обустроить собственный виртуальный аквариум. За решение головоломок начисляется игровая валюта, которую можно потратить на милых симпатичных рыбок и различные украшения для аквариума. И того, и другого предлается великое множество. А еще все уровни имеют отличный дизайн заднего фона, поэтому даже чисто визуально скучать не приходится. Чуть ли не каждый раз можно любоваться новым пейзажем.

7. Mobile Legends: Bang Bang





Эта игра очень похожа на Dota 2 и League of Legends, что, впрочем, лишь подчеркивает ее достоинства. На сегодня это одна из самых популярных в мире игр в жанре MOBA, по которой регулярно проводят соревнования с солидными денежными призами. Герои собираются на арене в режиме 5 на 5 и дружной толпой пытаются разнести базу соперника. У каждого героя свой стиль боя, им доступен большой выбор заклинаний, а непосредственно во время сражения они могут усиливаться с помощью добытых эмблем. Не стоит забывать также, что ключом к победе является умение работать в команде.

8. Gardenscapes

Игра от создателей Homescapes, на этот раз про место работы дворецкого Остина. По сюжету вы становитесь владельцем старинного особняка, сад вокруг которого нужно будет всячески украсить и облагородить. Деньги на благоустройство предстоит искать прямо в доме, находя и продавая старые вещи. Облик окружающего пространства можно менять много раз, выдерживая его дизайн в разных стилях: дикий Запад, тропический рай, чарующий оазис и т. д. Изрядную долю очарования привносят реплики Остина и проживающих рядом соседей. В целом, Gardenscapes можно назвать миксом из таких жанров, как квест, "три в ряд" и садостроительный симулятор.

9. Township





Игрок берет на себя роль мэра маленького городка. Чтобы привести его к процветанию, нужно строить дома и фабрики, выращивать урожай и украшать улицы. Помогают это осуществить дружелюбные персонажи с индивидуальным характером. Для большего разнообразния можно открыть огромный зоопарк с редкими питомцами. Ресурсы можно найти в глубинах шахт, сокровища - на дне морском, а для привлечения капитала не помешает наладить торговлю с далекими островами. В округе также регулярно проводится парусная регата, которая позволяет завоевать ценные призы. В общем, как и в любом городе, происходит много интересных событий.

10. Age of Origins



