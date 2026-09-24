Врач-кардиолог рассказал, как легче перенести магнитную бурю

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Врач-кардиолог, обладатель статуса "Московский врач" Денис Прокофьев дал рекомендации для метеозависимых людей на период магнитных бурь. По его словам, в такие дни необходимо пить больше жидкости, снизить физическую нагрузку и полностью исключить алкоголь и кофе.

"Если есть прогнозы, знаете, что на вас влияют магнитные бури, то, безусловно, важно в этот день снизить физическую нагрузку, отказаться от спорта, не употреблять алкоголь и кофеиносодержащие напитки", - сказал врач.

Также он советует в этот день увеличить потребление жидкости и избегать стрессовых ситуаций - в частности, лучше отказаться от управления автомобилем.

Врач подчеркнул, что влияние магнитных бурь особенно остро ощущают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку в такие периоды возможно как повышение давления вплоть до гипертонического криза, так и его резкое снижение до гипотонии.

В группе риска также находятся пациенты с заболеваниями нервной системы, невралгиями и те, кто перенес инсульт.

По словам Дениса Прокофьева, недомогание во время магнитных бурь могут испытывать и люди без хронических заболеваний. У них могут наблюдаться перепады давления, колебания уровня сахара в крови и повышенная потливость.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что 24 сентября ожидается вторая магнитная буря этой осени. Причиной явления стала крупная темная корональная дыра на Солнце.