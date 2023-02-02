Врач объяснила, как зимние холода влияют на сердце и сосуды

Со снижением температуры происходит изменение атмосферного давления. Порой оно бывает таким значительным, что может вызвать мигрень и синусит, особенно у тех, кто сталкивался с подобными проблемами ранее. Как защитить свой организм зимой, рассказала заведующий Минским городским центром здоровья Снежана Кавриго.



На резкое похолодание организм отвечает так же, как и на любой стресс - выбросом адреналина. Под влиянием холода сначала происходит кратковременное сужение сосудов, затем расширение, в результате чего увеличивается кровоток. Когда человек попадает в холод, его тело начинает дрожать, в это время сокращаются мускулы, чтобы уменьшить теплоотдачу.

Холодный воздух заставляет наше тело работать с удвоенной силой, особенно сердце и легкие, так как эти органы функционируют в унисон. Повышенная нагрузка на внутренние органы может привести к повышению внутреннего давления и даже к внезапной остановке сердца.

Также холодная погода - настоящий кошмар для тех, кто подвержен астме или аллергии, так как вдыхание охлажденного воздуха может привести к отеку дыхательных путей и спазму.

Отек дыхательных путейпроявляется отдышкой в покое, чувством стеснения в груди, удушьем, сухим кашлем, пеной изо рта с розовым оттенком.

Вы наверняка замечали, что некоторые люди переживают зимние месяцы тяжелее, чем другие. В холодное время года многие страдают сезонным аффективным расстройством или, как его еще называют, "зимней депрессией", симптомы которой проявляются более явно именно зимой. Это состояние может оказать серьезное влияние на повседневную деятельность, так что стоит проявить внимательность в отношении психологического состояния окружающих, а также своего собственного.

Как защитить свой организм зимой



Учитесь справляться с повседневным стрессом, так как он сильно влияет на состоянии иммунной системы. Даже если природа наделила вас крепким иммунитетом, но вы регулярно испытываете негативные эмоции, защитные функции организма будут снижаться.





Утепляйтесь и избегайте переохлаждений. При выборе одежды для минусовой температуры лучше отдавать предпочтение натуральным материалам, таким как шерсть, кашемир. Среди синтетики исключение можно сделать для флиса.



Обувайте теплую обувь и надевайте головной убор при минусовой температуре, снеге и сильном ветре. Дело в том, что изменение температуры ног влияет на почки, органы дыхания и мочеполовую систему. А переохлаждение головы приводит к снижению иммунитета и негативно влияет на центральную нервную систему.

Носите маски в общественных местах, избегайте толпы, тщательно мойте руки и чаще проветривайте квартиру.

Особое внимание также стоит уделить питанию. Не секрет, что ежедневно организм затрачивает различные ресурсы на выполнение повседневных дел. Поэтому с целью увеличения работоспособности, а также профилактики различных неинфекционных состояний в рационе должны присутствовать основные компоненты пищи, одними из которых являютсявитамины (A, D, E, B1, B2, B3, B6, B12, фолиевая кислота, биотин и др.).

Факт Основные витамины можно получить, потребляя достаточное количество фруктов и сухофруктов, овощей, зелени, бобовых, мяса, рыбы и молочных продуктов.