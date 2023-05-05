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Врач объяснила, почему переболевшие коронавирусом обязательно должны пройти диспансеризацию
Многие знают, что предупредить болезнь гораздо легче, чем ее лечить, тем более на запущенной стадии. Но как узнать о наличии того или иного заболевания?
Для этого и существует диспансеризация. Для начала давайте разберемся, что это такое.
Диспансеризация - это система мер, направленных на сохранение здоровья населения, предупреждение развития заболеваний, снижение частоты обострений хронических заболеваний, развития осложнений, инвалидности, смертности и повышение качества жизни.
Особенности диспансеризации переболевших ковидом
Как правило, диспансеризация пациента начинается с анкетирования. Анкета построена таким образом, чтобы, анализируя ответы на вопросы, медработник мог заметить факторы риска развития четырех основных групп неинфекционных заболеваний: болезней системы кровообращения, онкопатологии, сахарного диабета второго типа и хронических заболеваний легких.
В ходе диспансеризации медработник измеряет пациенту рост, вес, окружность талии, рассчитывает индекс массы тела. Обязательно измеряет артериальное давление, внутриглазное давление, проводит осмотр полости рта и кожи, делает электрокардиограмму.
У пациентов соответствующих возрастных категорий также проводят скрининг на выявление рака шейки матки, рака молочной железы, колоректального рака.
в 18-30 лет предлагают измерить уровень артериального давления (АД), индекс массы тела, сдать общий анализ крови (определяют скорость оседания эритроцитов, лейкоциты, гемоглобин) и мочи, а также проводят забор крови на глюкозу. Обязательно прохождение флюорографии, для девушек - осмотр врачом акушером-гинекологом;
для 30-40-летних добавляется определение уровня холестерина в крови;
пациентам 40+ помимо всего вышеперечисленного измерят внутриглазное давление, мужчинам предложат исследовать предстательную железу.
Частота таких исследований зависит от возраста. Если вам от 18 до 39 лет, то они проводятся раз в три года, если 40+, то посещать врача следует не реже 1 раза в год.
Чем опасен постковидный синдром
Снежана Кавриго, руководитель городского Центра здоровья ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии", рассказала, какие последствия могут быть у людей, переболевших COVID-19, и при каких симптомах нужно обязательно обращаться к врачу.
Постковидный синдром - это последствия перенесенной инфекции COVID-19, при которой до 20 % переболевших страдают от долгосрочных симптомов, длящихся до 12 недель и дольше.
Многие переболевшие коронавирусом говорят о том, что появилась апатия, бессонница. Порой человек меняется до неузнаваемости. Причем это касается любого возраста. Молодые женщины рассказывали, что до ковида были спокойными, а потом стали агрессивными.
Среди других негативных последствий перенесенной ковид-инфекции выделяют проблемы с сердечно-сосудистой системой, кожей, ногтями, выпадение волос. После перенесенного коронавируса легкие теряют свою эластичность, возникает фиброз, эластичная ткань замещатся соединительной, легкие не могут полноценно выполнять свою функцию - позволять человеку дышать. Сатурация крови (показатель насыщения ее кислородом) снижается. Это очень серьезная проблема.
Все это чревато сбоями в работе организма и может привести к развитию неинфекционных заболеваний либо ухудшению состояния тех, кто ими уже болеет. Если вы переболели коронавирусной инфекцией, не откладывайте чек-ап в медицинском учреждении, особенно если после перенесенного заболевания у вас наблюдаются следующие симптомы:
Профилактические мероприятия должны стать верным спутником в укреплении и сохранении вашего здоровья, продлении молодости и активной жизни. Помните об этом и не забывайте регулярно посещать врача.
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