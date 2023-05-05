Врач объяснила, почему переболевшие коронавирусом обязательно должны пройти диспансеризацию

Многие знают, что предупредить болезнь гораздо легче, чем ее лечить, тем более на запущенной стадии. Но как узнать о наличии того или иного заболевания?

Для этого и существует диспансеризация. Для начала давайте разберемся, что это такое.

Диспансеризация - это система мер, направленных на сохранение здоровья населения, предупреждение развития заболеваний, снижение частоты обострений хронических заболеваний, развития осложнений, инвалидности, смертности и повышение качества жизни.

Особенности диспансеризации переболевших ковидом

Как правило, диспансеризация пациента начинается с анкетирования. Анкета построена таким образом, чтобы, анализируя ответы на вопросы, медработник мог заметить факторы риска развития четырех основных групп неинфекционных заболеваний: болезней системы кровообращения, онкопатологии, сахарного диабета второго типа и хронических заболеваний легких.

В ходе диспансеризации медработник измеряет пациенту рост, вес, окружность талии, рассчитывает индекс массы тела. Обязательно измеряет артериальное давление, внутриглазное давление, проводит осмотр полости рта и кожи, делает электрокардиограмму.

У пациентов соответствующих возрастных категорий также проводят скрининг на выявление рака шейки матки, рака молочной железы, колоректального рака.

в 18-30 лет предлагают измерить уровень артериального давления (АД), индекс массы тела, сдать общий анализ крови (определяют скорость оседания эритроцитов, лейкоциты, гемоглобин) и мочи, а также проводят забор крови на глюкозу. Обязательно прохождение флюорографии, для девушек - осмотр врачом акушером-гинекологом;

для 30-40-летних добавляется определение уровня холестерина в крови;

пациентам 40+ помимо всего вышеперечисленного измерят внутриглазное давление, мужчинам предложат исследовать предстательную железу.

Частота таких исследований зависит от возраста. Если вам от 18 до 39 лет, то они проводятся раз в три года, если 40+, то посещать врача следует не реже 1 раза в год.

Чем опасен постковидный синдром

Снежана Кавриго, руководитель городского Центра здоровья ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии", рассказала, какие последствия могут быть у людей, переболевших COVID-19, и при каких симптомах нужно обязательно обращаться к врачу.

Постковидный синдром - это последствия перенесенной инфекции COVID-19, при которой до 20 % переболевших страдают от долгосрочных симптомов, длящихся до 12 недель и дольше.

Многие переболевшие коронавирусом говорят о том, что появилась апатия, бессонница. Порой человек меняется до неузнаваемости. Причем это касается любого возраста. Молодые женщины рассказывали, что до ковида были спокойными, а потом стали агрессивными.

Среди других негативных последствий перенесенной ковид-инфекции выделяют проблемы с сердечно-сосудистой системой, кожей, ногтями, выпадение волос. После перенесенного коронавируса легкие теряют свою эластичность, возникает фиброз, эластичная ткань замещатся соединительной, легкие не могут полноценно выполнять свою функцию - позволять человеку дышать. Сатурация крови (показатель насыщения ее кислородом) снижается. Это очень серьезная проблема.





Все это чревато сбоями в работе организма и может привести к развитию неинфекционных заболеваний либо ухудшению состояния тех, кто ими уже болеет. Если вы переболели коронавирусной инфекцией, не откладывайте чек-ап в медицинском учреждении, особенно если после перенесенного заболевания у вас наблюдаются следующие симптомы: