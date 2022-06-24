Врач рассказал, как правильно пить воду в жару, чтобы не навредить своему организму

Недостаток воды, особенно в жаркое время, может привести к обострению хронических заболеваний, перегреву организма, а также ухудшению здоровья (возникновению жажды и тошноты, сухости кожи, потере веса и т. д.). Руководитель городского Центра здоровья г. Минска Снежана Кавриго рассказала о том, как правильно пить воду, чтобы избежать проблем со здоровьем и всегда быть в хорошем настроении.

Вода - это основа всей жизни. Согласно медицинским исследованиям, человеческий организм содержит до 70 % именно этой жидкости. Высокая температура воздуха летом, причем как на открытой местности, так и в помещениях, может негативно отражаться на состоянии здоровья, в первую очередь пожилых людей и детей. Итак, давайте разберемся, зачем людям пить воду каждый день.

Дело в том, что ежесекундно наш организм лишается какого-то количества воды при дыхании и выводит ее в виде пара. Также жидкость выходит из организма с потом и при выработке ферментов в желудочно-кишечном тракте. Чтобы избежать обезвоживания организма, врачи рекомендуют чаще пить воду и своевременно утолять жажду.





Летом мы теряем значительно больше жидкости по сравнению с другими сезонами, поэтому заботиться о водном балансе - наша основная задача. При этом сразу нельзя выпивать большое количество воды, потому что это затрудняет переваривание пищи, оказывает сильное давление на почки, а также провоцирует отеки. Также все это может привести к дисфункции некоторых органов и головным болям.

Сколько человеку нужно в день пить воды?

На это вопрос специалисты отвечают неоднозначно, так как суточная норма воды в день для человека разная и зависит от пола, возраста и веса. Ее количество в среднем колеблется от 1,5 до 3 л в сутки.

Сколько надо пить воды в день, можно определить по классической формуле расчета: 30 мл жидкости на 1 кг веса.

Однако здесь важно понимать, что потребление воды в жаркие дни должно превышать норму как минимум на 1 л. Это связано с выводом жидкости через поры в виде пота. При температуре выше 20 ⁰С рекомендуется выпивать примерно 100-200 мл жидкости в час. Исключение составляют люди с проблемами сердечно-сосудистой системы, ожирением, гипертонией, а также те, у кого имеются проблемы с почками.

Человек, пьющий воду в жаркую погоду, может избежать целого ряда проблем со здоровьем. А правильный питьевой режим поможет решить сразу несколько задач:

Потребность в воде определяется не только температурой воздуха, но и характером выполняемой работы. В случае тяжелого физического труда на открытом воздухе необходимо употреблять 3-3,5 л питьевой воды в сутки.

Какие напитки утоляют жажду?

Чувство жажды хорошо знакомо всем, особенно часто мы его испытываем в летнее время. Поэтому необходимо знать, какие напитки можно пить, а какие нежелательно.

Так, для избавления от жажды не рекомендуется пить черный чай и кофе. Также не подходит сладкая газированная вода.

Врачи рекомендуют отдавать предпочтение обычной чистой воде, несладкому зеленому чаю, морсам и ягодным компотам. Также специалисты советуют возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев употребление кисломолочных напитков, соков, кислородных коктейлей. А еще можно пить минеральную воду.

Конечно, жара провоцирует желание пить воду и напитки более холодными, но делать этого не рекомендуется, потому что напиток температурой ниже 20 ⁰С не утоляет жажду, так как температура в желудочно-кишечном тракте человека 36 ⁰С и выше.





Как правильно пить воду в течение дня?

Для этого необходимо соблюдать несколько простых правил:

приучитесь пить воду натощак (стакана воды утром восполнит утерянную в ночное время жидкость в организме);



не пейте жидкость во время приема пищи, так как это приводит к разбавлению желудочного сока, что нарушает процесс пищеварения и растягивает желудок (отсюда ощущение тяжести и вздутие живота);



употребляйте больше жидкости, находясь под открытым солнцем, в душных помещениях или выполняя физические нагрузки (жидкость в такие моменты нормализует водный баланс и удовлетворяет чувство жажды);



в знойную погоду употреблять кофе нежелательно, так как он способствует потере влаги и сушит организм (если выпивать больше трех чашек кофе в день, повышается риск возникновения спазма сосудов и гипертонического криза);



если вы отправляетесь на прогулку, то пить во время ходьбы не рекомендуется, так как это усилит процессы потоотделения и обезвоживания.