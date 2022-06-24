3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
Врач рассказал, как правильно пить воду в жару, чтобы не навредить своему организму
Недостаток воды, особенно в жаркое время, может привести к обострению хронических заболеваний, перегреву организма, а также ухудшению здоровья (возникновению жажды и тошноты, сухости кожи, потере веса и т. д.). Руководитель городского Центра здоровья г. Минска Снежана Кавриго рассказала о том, как правильно пить воду, чтобы избежать проблем со здоровьем и всегда быть в хорошем настроении.
Вода - это основа всей жизни. Согласно медицинским исследованиям, человеческий организм содержит до 70 % именно этой жидкости. Высокая температура воздуха летом, причем как на открытой местности, так и в помещениях, может негативно отражаться на состоянии здоровья, в первую очередь пожилых людей и детей. Итак, давайте разберемся, зачем людям пить воду каждый день.
Дело в том, что ежесекундно наш организм лишается какого-то количества воды при дыхании и выводит ее в виде пара. Также жидкость выходит из организма с потом и при выработке ферментов в желудочно-кишечном тракте. Чтобы избежать обезвоживания организма, врачи рекомендуют чаще пить воду и своевременно утолять жажду.
Летом мы теряем значительно больше жидкости по сравнению с другими сезонами, поэтому заботиться о водном балансе - наша основная задача. При этом сразу нельзя выпивать большое количество воды, потому что это затрудняет переваривание пищи, оказывает сильное давление на почки, а также провоцирует отеки. Также все это может привести к дисфункции некоторых органов и головным болям.
Сколько человеку нужно в день пить воды?
На это вопрос специалисты отвечают неоднозначно, так как суточная норма воды в день для человека разная и зависит от пола, возраста и веса. Ее количество в среднем колеблется от 1,5 до 3 л в сутки.
Сколько надо пить воды в день, можно определить по классической формуле расчета: 30 мл жидкости на 1 кг веса.
Однако здесь важно понимать, что потребление воды в жаркие дни должно превышать норму как минимум на 1 л. Это связано с выводом жидкости через поры в виде пота. При температуре выше 20 ⁰С рекомендуется выпивать примерно 100-200 мл жидкости в час. Исключение составляют люди с проблемами сердечно-сосудистой системы, ожирением, гипертонией, а также те, у кого имеются проблемы с почками.
Человек, пьющий воду в жаркую погоду, может избежать целого ряда проблем со здоровьем. А правильный питьевой режим поможет решить сразу несколько задач:
Потребность в воде определяется не только температурой воздуха, но и характером выполняемой работы. В случае тяжелого физического труда на открытом воздухе необходимо употреблять 3-3,5 л питьевой воды в сутки.
Какие напитки утоляют жажду?
Чувство жажды хорошо знакомо всем, особенно часто мы его испытываем в летнее время. Поэтому необходимо знать, какие напитки можно пить, а какие нежелательно.
Так, для избавления от жажды не рекомендуется пить черный чай и кофе. Также не подходит сладкая газированная вода.
Врачи рекомендуют отдавать предпочтение обычной чистой воде, несладкому зеленому чаю, морсам и ягодным компотам. Также специалисты советуют возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев употребление кисломолочных напитков, соков, кислородных коктейлей. А еще можно пить минеральную воду.
Конечно, жара провоцирует желание пить воду и напитки более холодными, но делать этого не рекомендуется, потому что напиток температурой ниже 20 ⁰С не утоляет жажду, так как температура в желудочно-кишечном тракте человека 36 ⁰С и выше.
Как правильно пить воду в течение дня?
Для этого необходимо соблюдать несколько простых правил:
приучитесь пить воду натощак (стакана воды утром восполнит утерянную в ночное время жидкость в организме);
не пейте жидкость во время приема пищи, так как это приводит к разбавлению желудочного сока, что нарушает процесс пищеварения и растягивает желудок (отсюда ощущение тяжести и вздутие живота);
употребляйте больше жидкости, находясь под открытым солнцем, в душных помещениях или выполняя физические нагрузки (жидкость в такие моменты нормализует водный баланс и удовлетворяет чувство жажды);
в знойную погоду употреблять кофе нежелательно, так как он способствует потере влаги и сушит организм (если выпивать больше трех чашек кофе в день, повышается риск возникновения спазма сосудов и гипертонического криза);
если вы отправляетесь на прогулку, то пить во время ходьбы не рекомендуется, так как это усилит процессы потоотделения и обезвоживания.
Придерживаясь этих несложных правил, вы сможете поддерживать правильное функционирование организма и всегда будете хорошо себя чувствовать, особенно в летний период. Пейте воду и будьте здоровы!
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все