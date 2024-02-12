Вся правда о кофе: чем полезен, кому противопоказан, сколько чашек в день можно пить, чем заменить

Утро большинства людей начинается с чашки ароматного и бодрящего кофе. Несмотря на невероятную популярность этого напитка, споры о его пользе и вреде для человека не утихают уже много лет. О том, как кофе влияет на организм, сколько чашек этого напитка можно пить в день и какие заменители кофе дарят бодрость, читайте в нашем материале.

Как кофе действует на организм

Дозированное употребление кофе оказывает положительное влияние на наш организм. Уже после одной чашки этого напитка вы почувствуете улучшение настроения, снижение усталости и активизацию умственной деятельности.

″Кофе ускоряет реакцию, помогает бороться с депрессией, - поясняет врач-валеолог, руководитель Минского городского центра здоровья Снежана Кавриго. - Происходит это за счет стимуляции центральной нервной системы и увеличения выработки нейромедиаторов (серотонина, дофамина и норадреналина)″.

Однако есть у этого чудесного напитка и обратная сторона - кофеин вызывает привыкание. Употребление больше трех чашек по 150 мл в день черного молотого кофе считается чрезмерным. Если позволять себе выпивать 5-8 порций бодрящего напитка по 150 мл, то это грозит выводом кальция и магния из организма. Последствия оказываются особенно печальными для нервной системы.

Сколько чашек кофе можно пить в день





В день, по рекомендации врачей, можно употреблять не больше 1-2 чашек кофе при отсутствии противопоказаний. Лучше это делать через час после еды.

У большинства людей есть привычка пить кофе сразу после пробуждения. И это ошибка. В таком случае напиток не заряжает энергией ваш организм, а, наоборот, лишает ее.

″В момент пробуждения в организме человека запускается выработка гормона стресса кортизола, - рассказывает врач. - На фоне этого кофе не даст чувства бодрости, потому что кортизол блокирует действие кофеина″.

А еще пить кофе натощак не рекомендуется, потому что это может привести к развитию гастрита, язвы желудка и других проблем желудочно-кишечного тракта.Чтобы не навредить себе, кофе следует пить в первой половине дня. Спустя 20 минут после чашечки кофе следует обязательно выпить стакан воды для восстановления водно-солевого баланса.

Какой кофе лучше





Считается, что полезно пить молотый черный горячий кофе. В одной чашке такого напитка практически нет калорий, жира, углеводов и мало натрия. Черный кофе также содержит ценные микроэлементы, в том числе калий, магний и ниацин.

Кофе хорошо сочетается с молочными продуктами. По традиции, молочные кофейные напитки чаще всего содержат сгущенное молоко, густые взбитые сливки или жирное молоко. Но это повышает калорийность напитка.

Если вы все же любите пить кофе с молоком, то выбирайте цельное обезжиренное, миндальное или соевое молоко.А вот увлекаться кофе с подсластителями не стоит. Сахар добавляет в напиток жир и калории, что негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе.

Факт В одной чашечке кофе с молоком содержится в среднем 70 ккал.А в одной чашке кофе с сахаром - 40 ккал.

Вместо сахара попробуйте добавить в кофе щепотку корицы или ванильный экстракт.

Можно ли пить растворимый кофе?

Разводить кофе прямо в чашке без осадка - это удобно, но не полезно. Технология производства растворимого кофе состоит в том, что зерна сжигают почти в уголь, после заваривают в воде, а сами пары гранулируют или сублимируют.

В растворимом кофе содержится лишь 15 % натуральных зерен, а все остальное - ароматизаторы и консерванты. Бодрящего эффекта от такого напитка вы не получите.

В ситуациях, когда вам необходимо взбодриться, не рекомендуется пить растворимый или гранулированный кофе. Энергетический кофеиновый эффект дает только черный молотый кофе.

"Растворимый кофе способствует обильному выделению желудочного сока, поэтому не стоит употреблять такой напиток на голодный желудок, особенно, если у вас есть гастрит или язва, - советует Снежана Кавриго.

Сколько кофеина в кофе

Суточная норма кофеина для здорового человека - 400 мг.

Количество кофеина в самом кофе зависит от сорта зерна (чистая робуста содержит почти в два раза больше кофеина, чем чистая арабика), степени обжарки, тонкости помола и способа приготовления напитка.

Играет роль способ приготовления напитка. Например, кофе из турки получается крепче, поэтому количество кофеина может доходить до 200 мг в одной чашке.



Кому не стоит злоупотреблять кофе





Увлекаться кофе не рекомендуется беременным, людям с заболеваниями ЖКТ и сердечно-сосудистой системы, гипертонией, бессонницей, болезнями нервной системы.

"Кофеин вреден тем, у кого имеются психические расстройства, потому что он способен провоцировать тревогу, нервное возбуждение и даже панические атаки", - предупреждает врач.

Людям с высоким артериальным давлением (170-180 мм рт. ст.) стоит отказаться от употребления кофе. При давлении 140-150 на 90 мм рт. ст. и пульсе не более 100-120 ударов в минуту некрепкий кофе пить разрешается, если на то нет иных противопоказаний.

Людям с низким артериальным давлением черный молотый кофе пить можно, потому что напиток повышает тонус сосудов, но не стоит увлекаться и впадать в зависимость от кофе.

Чем заменить кофе, чтобы взбодриться

Если вы попали в число тех, кому кофе не рекомендуется, не стоит расстраиваться. Альтернативных вариантов этого напитка достаточно.





Зеленый чай. Этот напиток содержит в три раза меньше кофеина, чем кофе. Зеленый чай богат антиоксидантами катехинами, которые оказывают благотворное влияние на мозг.

Какао. Даже один стакан какао может увеличить кровоснабжение мозга, облегчить решение сложных умственных задач и уменьшить утомление.

Мятный чай. Ментол в составе перечной мяты воздействует на различные рецепторы мозга, хорошо сказывается на решении сложных умственных задач и помогает бороться с усталостью.

Корень цикория не содержит кофеина и не помогает прогнать сонливость или лучше сосредоточиться. Но поскольку его вкус и запах напоминают кофе, он может заменить кружку привычного напитка.

Женьшень. Даже однократный прием 200-400 мг экстракта женьшеня хорошо сказывается на умственных способностях и помогает бороться с усталостью.