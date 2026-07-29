Выгорание: как распознать первые звоночки и запустить систему профилактики

В интернете все чаще можно увидеть заголовки о том, что выгорание стало эпидемией 21 века. Пользователи в соцсетях создают ветки, активно обсуждают и пишут в ключе "все, больше не могу, не вывожу".

Складывается ощущение, что выгорание стало модным диагнозом, как когда-то весенний авитаминоз. Что на самом деле стоит за этим громким словом - тренд или реальная проблема, разбирались с мотивационным ментором Александром Матвейчевым в "Актуальном интервью".

Собеседник больше склоняется к тому, что это тренд. "У меня в компании люди иногда приходят и говорят, что выгорели. Начинаешь разбираться, а это простая усталость", - сказал он.

Всемирная организация здравоохранения не признает это как болезнь. Выгорание - хронический синдром, связанный в большей степени с профессиональной деятельностью, когда сотрудник постоянно находится в стрессе, который никак не решается.

"Думаю, много людей путают это с усталостью. Так удобно сказать "я выгорел" и ничего не делать. Наверное, такие первые мысли. Это трендовая штука, но за трендом всегда есть и реальные случаи выгорания", - подтвердил мотивационный ментор.

Если рассматривать выгорание все-таки с точки зрения болезни, у нее должны быть определенные стадии. Александр Матвейчев видит маркеры следующими.

Первая стадия - человек понимает, что он стал на работе менее эффективен, чем был некоторое время назад. И это первый звоночек, что надо остановиться и проанализировать, почему вдруг перестали добиваться результатов в какой-либо деятельности. В работе постоянно должен быть результат и рост, если все делать правильно.

Фото: magnific.com

Вторая стадия - человек просыпается и не желает ехать на работу. Он ежедневно заставляет себя это делать, но в скором времени полностью теряет интерес с точки зрения вовлечения и переживания за дело. "С этим точно надо что-то делать. Обычно в компаниях с большими коллективами есть HR-менеджеры. Это их зона ответственности вовремя увидеть человека, находящегося в начальной стадии выгорания, и быстро изменить ему процесс работы или переставить его на другую должность", - посоветовал гость интервью.

Как избежать выгорания

1. Находить в каждом дне что-то хорошее

Задайте себе вопрос, как прошел день, найдите в нем что-то хорошее, проанализируйте, какие процессы забрали энергию. Рефлексию нужно проводить ежедневно - тогда точно удастся понять, что нравится и не нравится.

2. Ежедневно что-то менять

Звучит сложно, но надо решить, чего бы завтра хотелось чуть-чуть по-другому.

3. Определить запросы и озвучивать проблему другим людям

У каждого из нас они свои - у кого-то по работе, у кого-то - в жизни в целом. Запросы, как и проблемы, желательно проговаривать людям, особенно если они не могут быть искоренены до конца. Сказать окружающим свои желания = найти поддержку, потому что самый быстрый путь решить свой запрос - обратиться за помощью к другому человеку.