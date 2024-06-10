Защита цифровых систем - основа стабильности любого предприятия

Вопросы кибербезопасности и противостояния организованным хакерским группировкам стали одними из первоочередных на прошедшем в Минске 5-8 июня технологическом форуме "ТИБО-2024". Эксперт из компании "АйТи Бастион" Константин Родин рассказал о ландшафте информационных угроз в Беларуси и способах борьбы с ними.

В Республике Беларусь, как и в России, сейчас остро стоит вопрос миграции с зарубежных решений информационной безопасности. Это непростой процесс, требующий средств, экспертизы и определенной зрелости в принятии решений об управлении IТ-инфраструктурой. На фоне продолжающегося уже не первый год роста кибератак на информационное пространство России и Беларуси использование привычных продуктов иностранных вендоров - без обновлений или полноценной технической поддержки - не только является раздражителем для регуляторов, но и ставит под удар комплексную безопасность предприятия.

При этом у крупных заказчиков, которые быстрее закрывают потребности своих служб информационных технологий (ИТ) и информационной безопасности (ИБ), появилась еще одна проблема: их подрядчики, не имеющие полноценного арсенала средств защиты информации, становятся источником угрозы. Ведь с точки зрения злоумышленника рациональнее атаковать именно незащищенные цепочки поставок, а не пытаться взломать эшелонированную систему целевого объекта.

Информационная безопасность - постоянный процесс

Необходимо понимать, что универсального решения из арсенала средств защиты информации "под ключ" не существует. Организациям различных отраслей нужны разные программные продукты под свои задачи и бюджеты. К тому же действительность такова, что специалисты ИБ для обслуживания большого количества систем тоже в дефиците.

Ответственный подход должен формироваться со стороны критически важных для экономики организаций: обеспечить целостность данных внутри инфраструктуры является их первоочередной обязанностью. Причем все должны осознавать, что угроза компрометации необязательно исходит извне, собственный персонал в половине случаев становится источником инцидентов информационной безопасности.





Для решения таких задач мы предлагаем линейку продуктов защиты привилегированного доступа СКДПУ НТ. Данная система контролирует, записывает, формирует поведенческую модель и по необходимости принудительно прерывает действия администраторов и других привилегированных пользователей, у кого есть доступ к важным ресурсам инфраструктуры, - это внутренний персонал, внешние аудиторы, пентестеры, поставщики ИТ-услуг и другие подрядчики.

Когда ИБ-служба знает, кто, что и когда делал в системе, ей значительно легче расследовать инциденты, не допускать их повторения и обучать персонал.

Чем больше бизнес, тем серьезнее риски

Сегодня регулирующие органы требуют от значимых предприятий соответствия жестким регламентам ИБ не просто так. Со стороны организованных хакерских группировок наблюдается повышенное внимание к организациям с критически важной ИТ-инфраструктурой - в Республике Беларусь таковых около 300. Отдельно я бы выделили банковско-финансовый сектор, где рост активности злоумышленников наиболее заметен. При этом для банковской отрасли характерны все те же угрозы, что и для предприятий промышленности, энергетики, торговли, государственных ведомств:

От всех перечисленных угроз надежно защищают системы PAM (Privileged Access Management). Наш продукт данного класса СКДПУ НТ соответствует требованиям Технического регламента Республики Беларусь и может применяться на значимых объектах.





Человек как самое нестабильное звено

Кибербезопасность не была бы проблемой, если бы ее можно было решить путем выделения дополнительных бюджетов на закупки передовых технологий. К сожалению, даже суперсовременные средства защиты информации не гарантируют, что однажды сотрудник не нажмет не ту ссылку или не загрузит вредоносный файл во время работы над важным.

Большинство громких утечек и других инцидентов информационной безопасности происходят именно по вине людей. Поэтому обеспечение кибербезопасности организации требует не только внедрения надежного программного обеспечения, но и создания соответствующей культуры внутри коллектива. Это означает, что все сотрудники должны осознавать ценность безопасного поведения в цифровом пространстве. Опыт показывает, что сформированная культура кибербезопасности внутри компании оказывает прямое влияние на снижение рисков.

Сделайте вопросы защиты информации своим личным приоритетом, тогда они станут приоритетом для окружающих.

Найдите способ вознаграждать за ответственное использование информационных ресурсов организации. Это могут быть не только премии, но и публичные благодарности, полезные сувениры или другие приятные вещи.

Сделайте процесс формирования ценностей и убеждений кибербезопасного поведения частью привычных рабочих процессов.

Руководитель отдела развития

продуктов "АйТи Бастион"

Константин Родин

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