Золотая отделка и нефритовый Будда: как выглядит самый дорогой храм Шанхая

В самом сердце динамичного Шанхая, среди небоскребов и торговых центров, скрывается место, где время течет иначе. Буддийский храм Цзинань (Цзинъань) - это не просто религиозная обитель, а настоящий архитектурный феномен, чья стоимость оценивается в миллиарды юаней.

Храм Цзинань в буквальном переводе означает "Храм безмятежности и покоя". Буддийский храм расположен в самом центре Шанхая, недалеко от Нанкинской улицы (Нанкин-роуд). История одного из самых старейших буддийских храмов Шанхая начинается в эпоху Троецарствия (III нашей эры).

Изначально храм располагался на берегу реки Усунцзян, однако из-за наводнений спустя многие столетия было принято решение перенести храм на нынешнее место. Процветающим духовным центром в привычной локации Цзинань стал в 13 веке. Уже в новое время храм претерпевал попытку разрушения, а в 1970-х годах там произошел сильный пожар, и лишь в 2000-х годах масштабная реконструкция была завершена.

Храм Цзинань считается одним из самых дорогих в Китае. В основном это обосновано стоимостью земли, где находится сам храм.

Факт Недалеко от Нанкин-роуд (это самый центр Шанхая) 1 кв. м стоит около 150 тыс. юаней (более 22 тыс. долларов. - Прим. news.by).

Храм выполнен в традиционном стиле династии Мин. Здание построено без единого гвоздя с использованием традиционной техники соединений. Из уникальных особенностей - золотая отделка. Например, надпись на табличке у входа покрыта сусальным золотом, а на крыше выложена медная черепица и позолота. В храме посетители могут также увидеть серебряного и нефритового Будду. Говорят, что есть и золотая статуя, которую посетители могут увидеть лишь один раз в год, однако в первую очередь люди приходят сюда не оценивать убранство, а побыть наедине с собой.

Сразу после входа в храм можно купить шаосян - традиционные палочки с благовониями для буддийских храмов. После их можно поджечь и провести ритуал, очистить атмосферу и загадать желание. Чтобы точно быть уверенным, что желание сбудется, можно провести популярный обряд в Китае - бросить монетку в котел с сокровищами Фу Хуэй.

Сегодня Цзинань является не просто религиозным центром, а уникальным архитектурным историческим феноменом. За историю он сменил геолокацию, несколько названий, пережил разрушения и восстановления, а в 21 веке превратился в один из самых дорогих архитектурных ансамблей мира.