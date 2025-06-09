Куда податься: самые востребованные специальности в Беларуси

Сделать правильный выбор - задача не из простых, особенно когда речь идет о профессии на всю жизнь. Но ориентиром могут стать специальности, в которых экономика страны особенно нуждается сегодня.

Например, всегда будет востребована профессия педагога. Именно учителя формируют мышление, ценности и влияют на будущее молодого поколения. Ведущая площадка по подготовке специалистов в этой сфере - Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. В 2025 году здесь набирают абитуриентов на 20 специальностей, 13 из которых входят в список экономически востребованных.

Вероника Радыгина, проректор БГПУ имени Максима Танка:

"Новация этого года состоит в том, что к нам могут поступать не только выпускники профильных классов педагогической направленности, но и выпускники профильных классов инженерной направленности. Они могут приходить к нам на специальности физико-математического и естественно-научного профиля. И точно так же поступать на условиях собеседования и среднего балла аттестата. Учитель - это достойная работа для достойных людей. Во все времена и при любых обстоятельствах. В нашей профессии очень много творчества, креатива, очень много возможностей для развития ваших исследовательских способностей".

Помимо вузов экономически востребованные профессии можно получить и в средних специальных учебных заведениях. Так, будущих строителей, архитекторов, дизайнеров и сантехников готовит Минский государственный колледж архитектуры и строительства. Поступить сюда можно как после 9-го, так и после 11 класса. План набора на текущий год - 430 человек.

Кристина Подолянчик, ответственный секретарь приемной комиссии Минского государственного колледжа архитектуры и строительства:

"Цифры приема в учреждение образования "Минский государственный колледж архитектуры и строительства" для получения среднего специального образования в 2025 году составляют за счет средств бюджета 280 мест, на платной основе 150 мест".

По сравнению с предыдущим годом количество мест на платной основе сократилось, а на бюджетной увеличилось.

Также в этом году увеличилось количество мест и на условиях целевой подготовки - до 8 человек.

Узнать больше информации по каждой из специальностей, а также о ходе приемной кампании - 2025 абитуриент может на сайте колледжа.