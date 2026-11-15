"100 % мы покорим!": Беларусь готова к Международному конкурсу детской песни "Наше поколение"

Краткий пересказ от ИИ

15 ноября большая команда Белтелерадиокомпании отправляется в Узбекистан. Уже в пятницу, 20 ноября, состоится финал Международного телевизионного конкурса детской авторской песни "Наше поколение". Беларусь представит Марго Зингман.

Суперфиналистка " "Фактор.BY. Дети" представит песню, написанную композитором Максимом Фадеевым. "Я держу ладонями свет" зазвучит со сцены "Ренессанс-холла" в Ташкенте. Есть у композиции визуальным пересказ: клип презентовали 12 ноября, он уже набирает тысячи просмотров в социальных сетях.

Марго Зингман

"Честно сказать, настрой очень хороший, потому что мне уже интересно познакомиться с участниками, ведь их будет много из разных стран, из Африки, из Вьетнама. Мне интересно, какая у них культура, какое у них вообще настроение перед конкурсом", - рассказала Марго.

Всего же "Наше поколение" в Ташкенте объединит представителей 18 стран мира. До этого международный конкурс проходил в Москве и Казани. В Узбекистан съезжаются таланты Мальты, России, Индии, Китая, Бразилии, Италии, Соединенных Штатов Америки.



О музыке без границ и будут вести диалог юные артисты. Напомним, год назад победа была у Мадагаскара. И жюри, и зрители будут выбирать своих фаворитов. Белорусы смогут поддержать и Марго Зингман, выбрав нашу страну через онлайн-голосование. Оно откроется за сутки до финала конкурса.

Марианна Муренкова, ведущая Белтелерадиокомпании: "100 % мы покорим. То, что Марго готова, это видно невооруженным глазом. Она профессиональная артистка в свои 12 лет. Вы даже видели, как она ведет себя в кадре, как будто она делала это всю жизнь. Умница, мы за тебя болеем. Если ты хочешь вытащить шестой номер, пусть так и будет, он принесет тебе удачу".

Ольга Рыжикова, ведущая Белтелерадиокомпании: "Клип, он действительно очень взрослый, а Марго такая юная. Вот это удивительный симбиоз юности, профессионализма и, конечно же, классных идей, добрых, общечеловеческих, на что отзывается сердце и у взрослых, и у маленькой девчоночки. Мне кажется, что это не может не впечатлить, ведь все люди на планете ценят одни и те же вещи. Пускай вот эта любовь, которую ты подарила в клипе, распространяется и возвращается с хорошим результатом в нашу страну. Мы тебе этого искренне желаем".

Болеем за Марго Зингман 20 ноября

Фестивальная неделя официально стартует 16 ноября. В Ташкенте состоится первая пресс-конференция и жеребьевка участников международного детского конкурса. До 20 ноября - насыщенный на общие события график: артистов ждет съемка визиток, экскурсии и запись гимна "Нашего поколения".